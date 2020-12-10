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Kedi tırnağı nasıl kesilir? Huysuz veya yavru kediler için kolay tırnak kesmenin ipuçları

10.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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Kedi tırnağı nasıl kesilir? Huysuz veya yavru kediler için kolay tırnak kesmenin ipuçları

İçindekiler

  • Kedilerin Tırnakları Kesilmeli Mi?
  • Evde Kedi Tırnağı Nasıl Kesilir?
  • Kedinizin Tırnak Yapısını Tanıyın
  • Kedinizin Doğru Anını Yakalayın
  • Tırnak Kesme Vakti
  • Huysuz Kedi Tırnağı Nasıl Kesilir?
  • Yavru Kedi Tırnağı Nasıl Kesilir?
  • Kedi Tırnağı Ne Sıklıkla Kesilmeli
  • Kedi Tırnağı Kesimi İçin Öneriler

Kedi sahiplerinin en merak ettiği konulardan birisi şüphesiz "Kedi tırnağı nasıl kesilir?" sorusudur. Kedi bakımının en önemli unsurlarından birisi olan tırnak kesimi özellikle yeni denemeye başlayanlar için çoğu zaman zor olabiliyor. Ancak kedinizin tırnak bakımı seansını mutlu tamamlamak mümkün. İşte, kedi tırnağı kesimi için öneriler.

Kuşkusuz tırnak kesimi zamanı hem kedi sahipleri için hem de hayvan dostları için en zor anlardan biri. Normalde çok sevimli ve uysal olan kediniz, tırnak makasını gördüğü an huysuzlanmaya ve sizden kaçmaya başlıyor olabilir. Evin içinde elinizde bir havlu veya battaniye ile kedinizin peşinde koşturuyor, onu zorla tutarak tırnaklarını kesmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ancak kedinizin tırnak bakımı zamanını hem yorulmadan hem de kedinizi üzmeden sakin ve huzurlu geçirebilirsiniz. “Kedi tırnakları nasıl kesilir, kedi tırnağı kesmenin en kolay yolu nedir?” gibi merak ettiğiniz soruları sizler için cevapladık.

Kedilerin Tırnakları Kesilmeli Mi?

Tırnaklar, kediler için yaşamsal bir ihtiyaçtır. Kedilerin ön ayaklarında beş, arka ayaklarında ise dört adet tırnak bulunur. Kediler tırnaklarını avlanmak, yiyecek bulmak, tırmanmak ve kendini savunmak için kullanırlar. Bu nedenle sokak kedilerinin ve sık sık evin dışına çıkan kedilerin tırnakları kesilmemelidir. Ev kedilerinin ise uzun tırnaklara ihtiyacı yoktur. Hatta uzun tırnaklar, ev ortamında yaşayan kedilere etrafa takılarak veya kırılarak zor anlar yaşatabilir ve kedinizin kendisine ve çevresine zarar vermesine neden olabilir. Bu sebeple ev kedilerinin tırnaklarının kesilmesi uzmanlar tarafından önerilir. Peki, kedi tırnağı nasıl kesilmeli?

Evde Kedi Tırnağı Nasıl Kesilir?

Kedinizin tırnak bakımı, sağlığı ve güvenliği için oldukça önemlidir. Bu bakımın özenle ve devamlı yapılması gerekir. Merak etmeyin, önerilerimizi takip ederek şu an ikiniz için de zor olan bu süreci yavaş yavaş sisteme oturtacak ve keyifli hale getirebileceksiniz. O halde başlayalım.

Kedinizin Tırnak Yapısını Tanıyın

Eğer kedinizin tırnağını kesmek istiyorsanız öncelikle tırnak yapısına aşina olmanız gerekir. Aksi halde kedinizin canını acıtabilir ve tırnak yapısına zarar verebilirsiniz. Kedinizin tırnak dipleri daha pembe renklidir, bu pembe renkli diplerde kan damarları ve sinirler bulunur. Bu sebeple pembe renkli bölgeye kesinlikle tırnak makasının değmemesi gerekir. Tırnak ucundaki sivri kısmından çok az bir miktarda kesmelisiniz. Unutmayın, amacınız kedinizin tırnaklarını kısaltmak değil, çevresine zarar vermesini önlemek için sadece sivriliği köreltmeniz yeterli olacaktır.

Kedinizin Doğru Anını Yakalayın

Tırnak bakımı zamanı kediler için çok korkutucu olabilir. Kedinizin korkusunu yenmek için onun sakin bir anını bulmalısınız. Mesela mama vaktinden sonra kediler genellikle daha uykulu ve huzurlu olur. Bu zamanlar mutlu bir tırnak kesimi seansı için oldukça uygun. Daha sonra sessiz bir oda seçerek kedinizi yavaşça kucağınıza alın. Etrafta kedinizin dikkatini dağıtacak veya onu sinirlendirecek bir şeyin olmadığına dikkat etmelisiniz. Tırnak kesimine başlamadan önce onu biraz okşayarak rahatlatabilirsiniz. Mümkünse kedinizi sırt üstü pozisyona getirmek yararınıza olur ama zamanla ikiniz için de doğru tırnak kesim pozisyonunu bulacaksınız.

Tırnak Kesme Vakti

Tırnağı kesmek için ikiniz de hazırsanız kedinizin patisini yavaşça elinize alın. Önce patisini biraz okşayarak kedinizin tepkisini ölçün. Tepki vermediğine emin olduktan sonra patisine hafifçe bastırarak tırnaklarının çıkmasını sağlayın. Keseceğiniz tırnağı seçtikten sonra tırnak makasını pembe diplere gelmeyecek şekilde yerleştirin. Her şey yolunda ise yavaşça kesmeye başlayın. Unutmayın, her adımda kedinizin tepkilerini gözlemlemeye devam etmelisiniz ve eğer tepki veriyorsa kedinizi zorlamamalı ve bırakmalısınız. Tüm tırnakları aynı anda kesmeseniz de olur.

Huysuz Kedi Tırnağı Nasıl Kesilir?

Kediniz tırnak bakımı zamanı çok huysuzlanıyorsa ve bir türlü huzurlu bir tırnak kesimi yapamıyorsanız sizin için de bir önerimiz var. Ödül mamaları sayesinde kedinizi tırnak kesimine alıştırabilirsiniz. Her kestiğiniz tırnak için ona ödül maması verin. Bu şekilde kediniz tırnak kesimi ve ödül maması arasında bir bağ kurar ve ödül maması için tırnaklarını kesmenize izin verir.

Yavru Kedi Tırnağı Nasıl Kesilir?

Yeni kedi sahiplenen insanların aklındaki en merak edilen sorulardan biri de yavru kedinin tırnakları nasıl kesilir sorusu. Yavru kediler için özel bir yöntem bulunmaz ama daha önce bahsedilen adımları takip ederek yavru kedinizin tırnaklarını, 4 haftalıktan itibaren kesmeye başlayabilirsiniz. Ancak kesim sırasında çok dikkatli olmalısınız çünkü yavru kedilerin tırnakları çok daha kısa ve küçük olur. Bu sebeple keserken asla tırnak diplerine inmemeli, sadece ucundan kesmeye dikkat etmelisiniz. Kedinizin tırnaklarını henüz yavruyken kesmeye başlarsınız kediniz tırnak kesme işlemine alışacak ve bu esnada size zorluk çıkarmayacaktır.

Kedi Tırnağı Ne Sıklıkla Kesilmeli

Tırnak uzama hızı kediden kediye değişiklik gösterebilir. Ancak düzenli bir tırnak bakımı için 2-3 haftada bir tırnak kesmeniz yeterli olur. Ayrıca elinizle tırnak sivriliğini kontrol ederek de buna karar verebilirsiniz. Tırnaklar çok sivri değil ise kesmeye gerek yoktur.

Kedi Tırnağı Kesimi İçin Öneriler

  • Kedinizi tırnak kesimi esnasında asla zorlamayın, ona bağırmayın veya cezalandırmayın. Bu hem kedinizin travma geçirmesine sebep olabilir hem de işleme alışmasını önleyebilir.
  • Tırnak kesiminde acele etmeyin. Yavaş yavaş kedinizin tepkilerini dikkate alarak ilerleyin. Aksi halde kedinize zarar verebilirsiniz.
  • Kedinizin saldırgan veya hareketli olduğu anlarda tırnaklarını kesmeye çalışmayın. İşlemin daha da uzamasına neden olabilir veya kediniz ve siz zarar görebilirsiniz.
  • Bir oturuşta tüm tırnakları kesmek zorunda değilsiniz. Kedinizin izin verdiği sürede kesebildiğiniz kadar kesin. Kalan tırnakları birkaç saat sonra veya ertesi gün de kesebilirsiniz.
  • Kedinizin kendi kendine tırnaklarını törpülemesi için kedi tırmalama tahtası alabilirsiniz. Böylece tırnak kesim vaktinin sıklığını azaltırsınız.
  • Kediniz için özel tırnak makası almalısınız. İnsanlar için üretilen tırnak makası kedilerin tırnak yapısına uygun değildir. İnsanlar için olan tırnak makası işlemi zorlaştırabilir veya kedinize zarar görmesine neden olabilir. Bu sebeple kedinizin tırnak yapısına uygun, elinizle rahat kavrayabildiğiniz tırnak makası kullanın.
  • Eğer ihtiyaç duyuyorsanız ilk zamanlarda veterinerden yardım almaya çekinmeyin. Veteriner hekim tırnak kesimini çok cüzi bir miktara yaparak kedinizin tırnak kesim işlemine alışmasına yardımcı olur, siz de nasıl yapmanız gerektiğini öğrenmiş olursunuz.
  • Tırnak kesimi esnasında çıkan kırılma sesi kedinizi korkutabilir. Bu sese alışması için kedinizin önünde spagetti kesebilirsiniz. Böylece kediniz çıkan sese alışır ve korkulacak bir şey olmadığını anlar. Ayrıca kedinizin tırnak makasını koklamasına ve onu incelemesine izin verin. Böylece tırnak bakımı vaktini daha sakin ve huzurlu şekilde geçirebilirsiniz.
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