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Kedi veya köpeğinizin dilinden anlamanızı sağlayacak şey bu testin sonunda!

Evcil hayvanlarımız belki bizim dilimizde konuşmuyor ama onları anlamak için birçok yöntem var. Tüylü dostunuzun dilinden anlamak için ne yapmalısınız?

Kedi veya köpeğinizin dilinden anlamanızı sağlayacak şey bu testin sonunda!

Evcil hayvanınızın dilini nasıl anlayabilirsiniz?

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Kediniz evde sürekli peşinizde. Sizce ne istiyor?

Kediniz evde sürekli peşinizde. Sizce ne istiyor?
Mama
Sadece peşimde dolanmak istiyor.
Bilmiyorum, biraz gözlemlemem gerek.
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Köpeğiniz yürüyüşteyken koklamasına izin veriyor musunuz?

Köpeğiniz yürüyüşteyken koklamasına izin veriyor musunuz?
Pek vermiyorum.
Arada veriyorum.
Tabii ki.
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Kediniz kuyruğunu hızlı sallıyor. Ne yapmalısınız?

Kediniz kuyruğunu hızlı sallıyor. Ne yapmalısınız?
Geri çekilip sakinleşmesini beklemeliyim.
Oyun oynamalıyım.
Sevmeye çalışmalıyım.
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Köpeğiniz eve geldiğinizde üstünüze atlıyor. Ne yapmalısınız?

Köpeğiniz eve geldiğinizde üstünüze atlıyor. Ne yapmalısınız?
Heyecanına ortak olup yüksek sesle konuşarak sevmeliyim.
Sakinleşene kadar beklemeliyim.
Severek karşılık vermeliyim.
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Kediniz yanınıza gelip bacaklarınıza sürtünüyorsa ne yapmalısınız?

Kediniz yanınıza gelip bacaklarınıza sürtünüyorsa ne yapmalısınız?
Hemen kucağıma almalıyım.
Takip edip ne istediğini anlamaya çalışmalıyım.
Mama vermeliyim.
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Patili dostunuzun beden dilini daha iyi anlamak için nelere bakmak gerek sizce?

Patili dostunuzun beden dilini daha iyi anlamak için nelere bakmak gerek sizce?
Çıkardığı seslere.
Kuyruğuna, kulaklarına, vücudunun duruşuna.
Günlük rutinine.
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Kediniz sürekli miyavlayarak mama istiyorsa ne yapmanız gerekir?

Kediniz sürekli miyavlayarak mama istiyorsa ne yapmanız gerekir?
Miyavlıyorsa açtır diye düşünüp mama vermeliyim.
İlgi çekmek istiyor diye düşünürüm.
Günlük mama miktarlarını ve beslenme saatlerini kontrol ederek gerçekten aç mı bakarım.
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Köpeğiniz evde sürekli peşinizdeyse ne yapmalısınız?

Köpeğiniz evde sürekli peşinizdeyse ne yapmalısınız?
Alışması için gün boyu yanımda tutmalıyım.
Yalnız kalmaya kademeli olarak alıştırmalıyım.
Havladığında yanına gitmeliyim.
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Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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