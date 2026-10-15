Kedi veya köpeğinizin dilinden anlamanızı sağlayacak şey bu testin sonunda!

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Kediniz evde sürekli peşinizde. Sizce ne istiyor?
Sadece peşimde dolanmak istiyor.
Bilmiyorum, biraz gözlemlemem gerek.
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Köpeğiniz yürüyüşteyken koklamasına izin veriyor musunuz?
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Kediniz kuyruğunu hızlı sallıyor. Ne yapmalısınız?
Geri çekilip sakinleşmesini beklemeliyim.
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Köpeğiniz eve geldiğinizde üstünüze atlıyor. Ne yapmalısınız?
Heyecanına ortak olup yüksek sesle konuşarak sevmeliyim.
Sakinleşene kadar beklemeliyim.
Severek karşılık vermeliyim.
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Kediniz yanınıza gelip bacaklarınıza sürtünüyorsa ne yapmalısınız?
Hemen kucağıma almalıyım.
Takip edip ne istediğini anlamaya çalışmalıyım.
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Patili dostunuzun beden dilini daha iyi anlamak için nelere bakmak gerek sizce?
Kuyruğuna, kulaklarına, vücudunun duruşuna.
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Kediniz sürekli miyavlayarak mama istiyorsa ne yapmanız gerekir?
Miyavlıyorsa açtır diye düşünüp mama vermeliyim.
İlgi çekmek istiyor diye düşünürüm.
Günlük mama miktarlarını ve beslenme saatlerini kontrol ederek gerçekten aç mı bakarım.
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Köpeğiniz evde sürekli peşinizdeyse ne yapmalısınız?
Alışması için gün boyu yanımda tutmalıyım.
Yalnız kalmaya kademeli olarak alıştırmalıyım.
Havladığında yanına gitmeliyim.