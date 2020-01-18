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  4. Kediler hastane koridorunda

Kediler hastane koridorunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 08:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'de soğuk hava nedeniyle çok sayıda sokak kedisi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde koridora ve hasta bekleme salonuna sığındı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de soğuk hava nedeniyle çok sayıda sokak kedisi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde koridora ve hasta bekleme salonuna sığındı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kediler, koltuklarda uyudu.
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi koridorlarına ve hasta bekleme salonuna, soğuk hava nedeniyle sokak kedileri sığındı. Kedilerin bazıları koltukların altında bazıları da üzerlerinde yattı. Hastalar ve refakatçıları ise hayvanları rahatsız etmemeye özen gösterdi. Hastaların bir kısmı yanlarındaki yiyeceklerle kedileri besledi. Bazı kişiler ise yanlarındaki çocuklarının enfeksiyon kapmasından endişe ederek uzak durmayı tercih etti. Bir vatandaş ise o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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