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Kediler neden tüy döker? Tüy dökme sorununu önlemek mümkün mü?

28.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kedilerde tüy dökme sorununun nedenleri ile ilgili bilgi veren veteriner hekim Mustafa Sayın, kedilerde tüy dökme sorunu için uygulanabilecek çözümleri anlattı. 'Özellikle Mart-Nisan veya Eylül-Kasım ayları arasında başlayan ve olması gereken tüy dökülmeleri vardır. Bu tüy dökülmeleri mevsimseldir' dedi.

Kediler neden tüy döker? Tüy dökme sorununu önlemek mümkün mü?

Mevsim geçişleriyle birlikte evde beslenen kedilerde tüy dökme sorunu, evcil hayvan sahipleri için en önemli problemlerden biri. Bu tüy dökülmeleri, kedilerde bazı deri hastalıklarının habercisi olabilir. Hayvan sahiplerinin dönemsel dökülmeyle karıştırdığı hastalık belirtileri, bazı farklarla ayırt edilebiliyor. Dönemsel dökülmelerde hayvan derisinde herhangi bir değişiklik olmazken, hastalık belirtisi olan dökülmelerde ise dökülen tüylerin ardından derinin gözükmesi en büyük fark olarak göze çarpıyor. Konuyla alakalı konuşan veteriner hekim Mustafa Sayın, kedilerin tüy dökmesiyle alakalı birçok sebebin bulunduğunu, bunlardan bazılarının kedinin sağlığıyla alakalı olabileceğini belirtti. Tüy dökme sorununun hastalık olabildiği durumlardan bahseden Sayın, “Kedimizin tüyleri döküldüğü zaman altı kel kalıyor mu? Ona bakmak ve eğer böyle bir durum varsa veteriner hekime göstermek lazım” dedi. Kedilerin rutin olarak yılın belli zamanları tüy dökebileceğini ve bu durumun normal olduğunu vurgulayan Sayın, “Özellikle Mart-Nisan veya Eylül-Kasım ayları arasında başlayan ve olması gereken tüy dökülmeleri vardır. Bu tüy dökülmeleri mevsimseldir. İnsanların saç ve sakalları ömrü bittiğinde nasıl dökülüyorsa, kedilerin tüyleri de ömrünü tamamladığında dökülür. Kedilerin sağlığıyla ilgili her şey yolundaysa bile kediler tüy dökebilir, bu durum normaldir” diye konuştu.

'TÜY DÖKÜLMESİNE KESİN ÇÖZÜM YOK AMA AZALTILABİLİR'

Tüy dökülmelerinin önüne geçilmesinin bazı yolları olduğunu aktaran veteriner hekim, mama tercihlerinin bu konuda önemli olduğunun altını çizdi. Her mamanın her kedi için uygun olmadığını, kedilerin ırkına göre bile mama seçimlerinin değişebileceğini anlatan Mustafa Sayın, “Tüy dökülme sorunu olan Persian, Himalaya gibi ırkların kendilerine özel mamaları var, bu mamalar kullanılabilir. Bazı kedilerde bazı vitaminler yetersiz olabilir, bu durumlarda o vitaminlerin olduğu mamaların tercih edilmesi gerekiyor” dedi. Tüy dökülmeye kesin çözüm olan bir ürünün olmadığını, ancak tüy dökümünün etkisini azaltabilecek ilaçların olabileceğini vurgulayan Sayın, “Tüy dökülmenin etkisini azaltmak için bazı ürünler olabilir, bunlar da içinde B1-B6 vitamini, çinko, bakır olabilen ve tüy kalitesini arttıracak ürünlerdir” ifadelerini kullandı.

'RUTİN KONTROLLERİ YAPILAN EVCİL HAYVANLAR İNSANLARA HASTALIK BULAŞTIRMAZ'

Tüy dökülmesinin başlamasıyla birlikte ev eşyalarına ve kıyafetlere yapışan tüylerin insanlar tarafından yutulması durumunda herhangi bir hastalığa neden olup olmayacağı, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Halk arasında ‘yutulan tüy direkt ciğere yapışır ve hasta eder’ gibi kulaktan dolma söylentilerin doğruluğu konusunda bilgi veren veteriner hekim Mustafa Sayın, şunları anlattı:

“Kedi tüyünden hastalık bulaşacağına dair söylentiler var, ancak bu durum çoğu zaman doğru olmamakla birlikte alınacak önlemlerle birçok problemin önüne geçilebilir. Öncelikle kedilerimizin ve köpeklerimizin mezbaha artıklarıyla beslenilmemesi lazım. Kediye rutin olarak bakımları yapıldığı zaman hem kedide hem de kedi sahibinde herhangi bir problemin çıkması mümkün değildir. Kediler bizim gibi dış dünyayla çok temas halinde olmadığı için bizden çok daha sağlıklı ve temizdir, endişelenecek bir durum yoktur.”

İHA

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