Kediler, esrarengiz canlılardır. Kedilerin duygularını, gizemli tavırlarını ve işaretlerini anlayabilmek için dikkatlice gözlem yapmak gerektirmektedir. Kedilerin sevgi ve güven duygularına yönelik gösterdikleri davranışları bilmek, kedi sahiplerinin birçok şeyi bilmesine yardımcı olabilir. Bu işaretler her kediye özgü farklılıklar gösterse de genel itibarıyla kedilerin hissettikleri konusunda önemli bilgiler sunar.

Kedinizin size güvendiğini gösteren 5 işaret

Kediler, sevgilerini gösterme biçiminde diğer canlılardan farklıdır. Kediler sevgilerini daha farklı şekil veya şekillerde ifade eder.

Bir kedinin size olan ilgisini ve bağlılığını gösteren bazı belirgin davranışlar şunlar olabilir:

1. Karnını gösterme

Kediler, kendilerini güvende hissettiklerinde karınlarını gösterir. Bu, bir kedinin kişiye güvenini gösteren en güçlü işaretlerden biri olmaktadır. Bir kedi karnını rahatlıkla gösteriyorsa; bu onun tamamen güvende olduğunu ve çevresinde bir tehdit hissetmediğini ifade eder. Ayrıca bu hareket kedinin kişiye olan bağını simgelemektedir.

Kediler doğası gereği tehlike anında savunma yapabilmek için karın bölgelerini korumaya eğilimlidirler. Bu davranış kedinin sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da kişiyle yakınlık kurmaya çalıştığını gösterir.

2. Yumuşak ve hızlı kuyruk sallama

Kediler, hissetikleri duyguları kuyruklarıyla ifade eden canlılardır. Dolayısıyla kuyruk hareketlerini izlemek kedinin ruhsal halini anlamanın yollarından biridir. Eğer kedi kuyruğunu yumuşak ve hızlı bir şekilde sallıyorsa, bu mutluluk ve güven duygusunu ifade eden bir davranıştır. Bu sallama hareketi kedinin sizi sevdiğini ve size yakın olmak istediğini de gösterir.

Eğer bir kedi kuyruğunu sert bir şekilde dik duruyor ve sallıyor ise bu durum daha çok heyecan veya öfke anlamına gelebilir. Ancak kuyruğunun yumuşak ve hızlı bir şekilde sallanması, kedinin huzurlu olduğunu ve kişiyle güçlü bir bağ kurduğunu ifade eder.

3. Göz teması ve göz kırpma

Kediler, çevresindeki diğer canlılarla göz teması kurar. Bu durum güvende hissettiklerini ifade eder. Eğer kediyle göz teması kurduğunuzda o da uzun bir süre size doğru bakıyorsa ona güven veriyorsunuz demektir. Ayrıca, kedinin gözlerini yavaşça kırpması, sevgisini ve güvenini açıkça gösterdiği anlamına da gelir.

Kediler, göz kırpmayı diğer kedilerle veya güven duydukları insanlarla sosyal bağ kurmak için kullanırlar. Öte yandan göz kırpmanın kedilerde bir tür "sarılma" davranışı olduğu söylenmektedir.

4. Uyuma

Kediler doğaları gereği bağımsız hayvanlar olarak bilinir. Kedilerin en savunmasız oldukları an ise uyudukları zamandır. Eğer bir kedi gece boyu ya da gündüz uykularında sizinle uyumayı tercih ediyorsa sizinle birlikte güvende hissettiği anlamına gelir. Kedi, etrafında herhangi bir tehdit olmadığına ve sizinle rahat olacağına inanır. Kedinizin uyurken sizinle yakın olması ona huzur verdiğinizi gösterir.

5. Yalama

Kediler sıklıkla yalama davranışında bulunur. Bunu sosyal bağları güçlendirmek ve birbirlerine sevgi göstermek için yaparlar. Eğer kediniz sizi yalıyorsa bu, size güvendiğini ve sizi ailesinin bir parçası olarak kabul ettiği anlamına gelir.

Kediler, birbirlerini yalayarak aralarındaki ilişkileri güçlendirir. Böyle bir durumda siz de kedi için bu tür bir sosyal ağın parçası haline gelirsiniz. Ayrıca kedilerin kendilerini rahat ve güvende hissettiklerinde daha fazla sosyal etkileşime girdikleri görülmektedir. Yani kedinin herhangi birini yalaması, onun kendini rahat hissettiği anlamına gelmektedir.