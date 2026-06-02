Kedisi kilolu olanlar dikkat: Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak yöntemler

Günlük yemesi gereken mama miktarını belirledikten sonra bunu birkaç öğüne bölerek verebilirsiniz. Günde 1 kez sabah ya da akşam mama koymak yerine öğünlere bölerek daha iyi kontrol edebilirsiniz.
Yapılan en büyük yanlışlardan biri mama kabını sürekli dolu bırakmak. "Önüne koyayım, istediğinde yesin" demek doğru bir yaklaşım değil. Serbest besleme yerine saatli besleme çok daha sağlıklı bir seçenek.
Ödül maması diye sınırsız vermek doğru değil. Çünkü ödül mamalarının da kalorisi var. Günlük mama miktarını hesaplarken ödül mamalarını da hesaba katmanız gerekiyor.
Mama paketlerinin arkasında yazan değerler ortalama değerler. Yani kediniz için tam doğru olmayabilir. Kediniz kısırsa, yaşlıysa ya da çok hareketsizse bu önerilen miktar fazla gelebilir.
Kediniz miyavladığında aç olduğunu sanıyor olabilirsiniz. Ama aslında her miyavlama açlık demek değil. Kediniz sıkıldığı için de miyavlayabilir. O yüzden her miyavladığında mama vermek doğru değil.
"Yaş mama sağlıklı, istediği kadar yesin" düşüncesi de doğru değil. Fazla yaş mama yemesi kedinizin şişmanlamasına neden olabilir. O yüzden yaş mama verirken de porsiyonu kontrol etmelisiniz.
Her kedi aynı şekilde hareket etmiyor. Bazıları çok hareketliyken diğerleri gün boyu uyuyabiliyor. Kedinizin enerjisine göre porsiyon kontrolü yapmanız gerekiyor. Aktivite seviyesi düşük kedinizin porsiyonunu azaltmalısınız yani.