KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Kedisi kilolu olanlar dikkat: Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak yöntemler

Evde bakılan kedilerde kilo problemi çok sık görülüyor. Mama kaplarının sürekli dolu olması kedilerin kilo almasına neden olabiliyor. Ama doğru porsiyonlama ile bunun önüne geçmek mümkün!

Kedisi kilolu olanlar dikkat: Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak yöntemler

Mama, göz kararı koyulmaz!

Kedisi kilolu olanlar dikkat: Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak yöntemler 1


Mama genelde göz kararı koyuluyor. Göze hep az geldiği için "Biraz daha koyayım" diye düşünülüyor. Bu da kedilerde kilonun artmasına neden oluyor. O yüzden mutlaka ölçülerek belli miktarda mama verilmesi gerekiyor.

Mamayı öğünlere bölmek mantıklı.

Günlük yemesi gereken mama miktarını belirledikten sonra bunu birkaç öğüne bölerek verebilirsiniz. Günde 1 kez sabah ya da akşam mama koymak yerine öğünlere bölerek daha iyi kontrol edebilirsiniz.

Mamayı sizin yerinize kontrol eden olsa çok iyi olmaz mı?

Kedisi kilolu olanlar dikkat: Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak yöntemler 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Philips 5000 Serisi Kameralı Akıllı Besleyici ile kedinizin maması hep taze. Nem ve koku sızıntısı olmadığı için mamayı hep taze tutuyor. Kolay temizliği ile sizi hiç yormuyor. Uygulaması üzerinden öğünleri planlamak çok rahat. Kamera ve çift yönlü ses ile uzaktayken bile kedinizle bağlantı kurabiliyorsunuz.

Mama kabı sürekli dolu olmamalı.

Yapılan en büyük yanlışlardan biri mama kabını sürekli dolu bırakmak. "Önüne koyayım, istediğinde yesin" demek doğru bir yaklaşım değil. Serbest besleme yerine saatli besleme çok daha sağlıklı bir seçenek.

Ödül mamaları da kontrollü verilmeli.

Ödül maması diye sınırsız vermek doğru değil. Çünkü ödül mamalarının da kalorisi var. Günlük mama miktarını hesaplarken ödül mamalarını da hesaba katmanız gerekiyor.

Yavaş yeme kapları da işe yarıyor.

Kedisi kilolu olanlar dikkat: Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak yöntemler 3


Hızlı yiyen kediler doyduklarını hemen anlayamıyor. O yüzden yavaş yeme kaplarını kullanabilirsiniz. Bu tarz kaplar kedilerin daha kontrollü yemesine yardımcı oluyor.

Mama paketinin arkasındaki öneriler her zaman geçerli olmayabilir.

Mama paketlerinin arkasında yazan değerler ortalama değerler. Yani kediniz için tam doğru olmayabilir. Kediniz kısırsa, yaşlıysa ya da çok hareketsizse bu önerilen miktar fazla gelebilir.

Kediniz sürekli miyavlıyor mu?

Kediniz miyavladığında aç olduğunu sanıyor olabilirsiniz. Ama aslında her miyavlama açlık demek değil. Kediniz sıkıldığı için de miyavlayabilir. O yüzden her miyavladığında mama vermek doğru değil.

Su içmesi önemli!

Kedisi kilolu olanlar dikkat: Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak yöntemler 4


Yeterince su içmeyen kediler bunu açlıkla karıştırabilirler. Bunu engellemek için su tüketimini artırmak iyi bir fikir. Su içmesini artırmak için su çeşmesi alabilirsiniz.

Yaş mama veriyorsanız onun porsiyonuna da dikkat edilmeli.

Kedisi kilolu olanlar dikkat: Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak yöntemler 5
"Yaş mama sağlıklı, istediği kadar yesin" düşüncesi de doğru değil. Fazla yaş mama yemesi kedinizin şişmanlamasına neden olabilir. O yüzden yaş mama verirken de porsiyonu kontrol etmelisiniz.

Kediniz yeterince hareket ediyor mu?

Her kedi aynı şekilde hareket etmiyor. Bazıları çok hareketliyken diğerleri gün boyu uyuyabiliyor. Kedinizin enerjisine göre porsiyon kontrolü yapmanız gerekiyor. Aktivite seviyesi düşük kedinizin porsiyonunu azaltmalısınız yani.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlülerin antrenörüydü, bir gecede saçlarını kaybetti!Ünlülerin antrenörüydü, bir gecede saçlarını kaybetti!
02 Haziran Salı günü tüm burç yorumları!02 Haziran Salı günü tüm burç yorumları!

Anahtar Kelimeler:
kedi mama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.