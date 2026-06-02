Kedisi kilolu olanlar dikkat: Porsiyon kontrolü yapmanızı sağlayacak yöntemler

Mama, göz kararı koyulmaz!

Mamayı öğünlere bölmek mantıklı.

Mama genelde göz kararı koyuluyor. Göze hep az geldiği için "Biraz daha koyayım" diye düşünülüyor. Bu da kedilerde kilonun artmasına neden oluyor. O yüzden mutlaka ölçülerek belli miktarda mama verilmesi gerekiyor.

Günlük yemesi gereken mama miktarını belirledikten sonra bunu birkaç öğüne bölerek verebilirsiniz. Günde 1 kez sabah ya da akşam mama koymak yerine öğünlere bölerek daha iyi kontrol edebilirsiniz.

Mamayı sizin yerinize kontrol eden olsa çok iyi olmaz mı?

Mama kabı sürekli dolu olmamalı.

Yapılan en büyük yanlışlardan biri mama kabını sürekli dolu bırakmak. "Önüne koyayım, istediğinde yesin" demek doğru bir yaklaşım değil. Serbest besleme yerine saatli besleme çok daha sağlıklı bir seçenek.

Ödül mamaları da kontrollü verilmeli.

Ödül maması diye sınırsız vermek doğru değil. Çünkü ödül mamalarının da kalorisi var. Günlük mama miktarını hesaplarken ödül mamalarını da hesaba katmanız gerekiyor.

Yavaş yeme kapları da işe yarıyor.

Mama paketinin arkasındaki öneriler her zaman geçerli olmayabilir.

Hızlı yiyen kediler doyduklarını hemen anlayamıyor. O yüzden yavaş yeme kaplarını kullanabilirsiniz. Bu tarz kaplar kedilerin daha kontrollü yemesine yardımcı oluyor.

Mama paketlerinin arkasında yazan değerler ortalama değerler. Yani kediniz için tam doğru olmayabilir. Kediniz kısırsa, yaşlıysa ya da çok hareketsizse bu önerilen miktar fazla gelebilir.

Kediniz sürekli miyavlıyor mu?

Kediniz miyavladığında aç olduğunu sanıyor olabilirsiniz. Ama aslında her miyavlama açlık demek değil. Kediniz sıkıldığı için de miyavlayabilir. O yüzden her miyavladığında mama vermek doğru değil.

Su içmesi önemli!

Yaş mama veriyorsanız onun porsiyonuna da dikkat edilmeli.

Yeterince su içmeyen kediler bunu açlıkla karıştırabilirler. Bunu engellemek için su tüketimini artırmak iyi bir fikir. Su içmesini artırmak için su çeşmesi alabilirsiniz.



"Yaş mama sağlıklı, istediği kadar yesin" düşüncesi de doğru değil. Fazla yaş mama yemesi kedinizin şişmanlamasına neden olabilir. O yüzden yaş mama verirken de porsiyonu kontrol etmelisiniz.

Kediniz yeterince hareket ediyor mu?

Her kedi aynı şekilde hareket etmiyor. Bazıları çok hareketliyken diğerleri gün boyu uyuyabiliyor. Kedinizin enerjisine göre porsiyon kontrolü yapmanız gerekiyor. Aktivite seviyesi düşük kedinizin porsiyonunu azaltmalısınız yani.