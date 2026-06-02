Ünlülerin antrenörüydü, bir gecede saçlarını kaybetti! Süreci anlattı

Sağlıklı yaşam koçu ve ünlülerin antrenörü olarak tanınan kadın, bir sabah uyandığında yastığının saçlarıyla kaplı olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Aynaya baktığında kafa derisinde oluşan belirgin kel bölgeleri fark eden eğitmen, büyük panik yaşadığını anlattı.

YOĞUN STRES SEBEP OLMUŞ

Uzmanlara başvuran kadın, yapılan incelemelerin ardından stres kaynaklı geçici saç dökülmesi olarak bilinen "telogen effluvium" teşhisi aldı. Pandemi dönemi, aile kayıpları ve iş hayatındaki yoğun baskının saç dökülmesini tetiklediği ortaya çıktı.

Saç köklerinin zarar görmediğini öğrenince rahatlayan antrenör, yaklaşık bir yıl içinde saçlarının yeniden çıkmaya başladığını söyledi.

Öne çıkan noktalar:

Yoğun stresin azaltılması ve yönetilmesi

Saç köklerinin sağlıklı olduğunun uzmanlar tarafından doğrulanması

Zamana bırakılması (saçların yeniden çıkması yaklaşık 1 yıl sürmüş)

Saça zarar veren kimyasal işlemlerden uzak durulması

Doğru uygulanan profesyonel saç uzatma yöntemlerinin tercih edilmesi

Saç düzleştirici ve yoğun ısı kullanımının azaltılması

Saç kökleri canlıysa ve dökülme stres kaynaklıysa, en etkili çözüm stresin kontrol altına alınması ve saçın yeniden büyümesi için zaman tanınması olmuş.

