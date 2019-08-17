HABER

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan Fransız müsteşar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarılan müsteşar, sağlık kontrolünün ardından konakladığı otele götürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Poupeau, kara yoluyla ulaşımı olmayan vadiye patikadan inmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan Vincent Guillaume Poupeau, bir süre sonra yolunu kaybederek, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.

Poupeau'nun yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan Vincent Guillaume Poupeau'yu çıkarmak için iple kurtarma istasyonu oluşturdu. JAK ekibinden bir görevli iple Poupeau'nun bulunduğu kayaya indi. Görevli, beline ip bağladığı Fransız müsteşarı mahsur kaldığı kayadan ekiplerin bulunduğu bölgeye çıkarttı.

Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Poupeau, sağlık kontrolünden geçirildi.

Durumunun iyi olduğu belirtilen Vincent Guillaume Poupeau, ardından konakladığı otele gitti.

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar varKahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var
Sapanca’da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdiSapanca’da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Fethiye JAK Kelebekler Vadisi Muğla müsteşar Umke

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

17 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 milyon TL'nin sahibi belli oldu! İşte kazandıran numaralar

Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

Düğün günü büyük acı!

Düğün günü büyük acı!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.