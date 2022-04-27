HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru, barışı, kardeşliği getireceğim

Kemal Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru, barışı, kardeşliği getireceğim

27.04.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı iftar yemeğinin ardından vatandaşlarla konuştu. Kılıçdaroğlu "Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru, barışı, kardeşliği getireceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. İftar yemeğinin artından konuşan Kılıçaroğlu, "Bizim huzura ihtiyacımız var, bizim beraber yaşamaya, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacımız var. Bizim yanlıştan dönmeye ihtiyacımız var. Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim" ifadelerini kullandı.

kilicdaroglu-ben-bu-memlekete-huzuru-getirecegim_3394_dhaphoto5

"BEN ELEKTRİK FATURAMI ÖDEMEDİM, NEDEN?"

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon kişinin elektriğe erişemediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "12 milyonun derdini kim dile getirdi, 12 milyon kişinin hakkına kim sahip çıktı? Ben elektrik faturamı ödemedim, neden? Elektriği kesilen vatandaşın derdini bütün Türkiye'ye anlatmak için. Kim Allah aşkına keyfinden elektriğini keser? Vatandaşın parası yok, pulu yok, elektrik faturasını ödeyemiyor" açıklamasında bulundu.

kilicdaroglu-ben-bu-memlekete-huzuru-getirecegim_3394_dhaphoto4

Kılıçdaroğlu, vatandaşlarda CHP'ye ilişkin kötü bir algı olduğunu belirterek, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin de CHP olduğunu açıkladı.

kilicdaroglu-ben-bu-memlekete-huzuru-getirecegim_3394_dhaphoto3

'BURAYI İLÇE YAPACAĞIM'

Kılıçdaroğlu, Polatlı ilçesine bağlı bir beldeyken 2012'de TBMM tarafından Sincan ilçesinin mahallesi olan Temelli'yi ilçe yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

kilicdaroglu-ben-bu-memlekete-huzuru-getirecegim_3394_dhaphoto1
"Temelli'yi Ankara'nın ilçesi haline getireceğiz. Müthiş bir gelişme potansiyeli var, güzel insanları var. Görüyorsunuz yolun üzerinde, organize sanayi bölgeleri var. Her türlü imkanı var. Neden burası bağımsız, güzel bir ilçe olmasın, neyi eksik Allah aşkına? Diyecekler ki 'Kaymakamı eksik' vallahi kaymakam atayacağız buraya. Şunu da söyleyeyim, 'Bana oy verin, ben bunu yapacağım' diye değil, oy verseniz de vermeseniz de ben burayı ilçe yapacağım." (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altı muhalefet partisinden bir ilk! Seçim güvenliği için...Altı muhalefet partisinden bir ilk! Seçim güvenliği için...
Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu? Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu?
Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntüBudamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum

Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum

Özdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldı

Özdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldı

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

İlginizi Çekebilir

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.