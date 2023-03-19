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Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de miting gibi karşılama! Slogan ve alkışlar hiç durmadı

19.03.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partili kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanına akın eden partililer, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nu alkış ve sloganlarla karşıladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de miting gibi karşılama! Slogan ve alkışlar hiç durmadı

İzmir'de gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ndeki programa katılacak olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan uçakla İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında çok sayıda partili, slogan ve alkışlarla karşıladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkış kapısından aracına doğru yürüdüğü esnada, kalabalıktan dolayı küçük çaplı kargaşa yaşandı. Kılıçdaroğlu zorlukla binebildiği aracından kendisini karşılamaya gelen partilileri selamladı.

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CHP lideri, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak program öncesi dinlenmek üzere oteline gitti.

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İHA

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İzmir Kemal Kılıçdaroğlu

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