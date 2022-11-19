Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu neden öldü, hastalığı neydi? Celal Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte ölüm nedeni...

Celal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik muhalif söylemleriyle biliniyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında rahatsızlandı. Sağlık ekipleri ihbar üzerine Karabaş Mahallesi'ndeki eve gitti ve Celal Kılıçdaroğlu'nun i kalp yetmezliğinden öldüğünü belirledi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hakkında merak edilenler...

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KARDEŞİ CELAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Celal Kılıçdaroğlu 8 Nisan 1954 yılında Ballıca, Nazımiye'de dünyaya geldi.

Celal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşidir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyine yönelik muhalif söylemleriyle tanınıyordu.

Evli olan Celal Kılıçdaroğlu'nun birer yıl arayla doğan bir kız ve erkek çocuğu olduğu biliniyor.

CELAL KILIÇDAROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

Celal Kılıçdaroğlu, bugün (19 Kasım 2022 Cumartesi) kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

CELAL KILIÇDAROĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Celal Kılıçdaroğlu 68 yaşında solunum yolu enfeksiyonuna bağlı kalp yetmezliği sebebiyle İzmit'te yaşamını yitirdi.

