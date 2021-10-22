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Kemal Kuruçay kimdir ve nereli? Kemal Kuruçay neden öldü?

22.10.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kemal Kuruçay oyunculuk kariyeri boyunca onlarca projede yer almış usta oyuncudur. Kuruçay ilk olarak, 1996'da ATV'de yayınlanan "Gurbetçiler" isimli dizide canlandırdığı "Fırıldak Cemil" rolü ile tanınmıştı. İşte detaylar...

Kemal Kuruçay kimdir ve nereli? Kemal Kuruçay neden öldü?

Usta oyuncu Kemal Kuruçay 59 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Kuruçay Ev Yapımı, Seksenler, Bizim Semtin Çocukları, Çocuklar Duymasın, Mandıra Filozofu gibi film ve dizi projelerinde yer aldı. İşte merak edilenler...

KEMAL KURUÇAY NEDEN ÖLDÜ?

Seksenler dizisinde Seyfi rolüne hayat veren Kemal Kuruçay'ın, dizi setinde kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Türk sinema, dizi oyuncusu olan Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 Ankara doğumludur. 90'lı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturan Kemal Kuruçay, Karagül'ün ölümünden sonra oyunculuk hayatına yalnız devam etti. İlerleyen yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi adlı komedi dizileri ile kendini gösteren Kuruçay Zoraki Başkan, En İyi Arkadaşım, Zengin Kız Fakir Oğlan gibi projelerde yer aldı. Kuruçay, Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularından biridir.

KEMAL KURUÇAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

  • 2020 - Ev Yapımı (Kendisi) (Tv Dizisi)
  • 2019- - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)
  • 2018 - Bizim Semtin Çocukları (Sinema filmi)
  • 2017 - Çocuklar Duymasın (Osman) (TV Dizisi-Konuk Oyuncu)
  • 2016-2017 - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)
  • 2015 - Zilin Sesi (Rüstem) (Sinema filmi)
  • 2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Emlakcı) (Sinema filmi)
  • 2014 - Mandıra Filozofu (Emlakçı) (Sinema filmi)
  • 2014 - Manda Yuvası (Sinema filmi)
  • 2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Şükrü) (TV dizisi)
  • 2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema filmi)
  • 2010 - Yasemince (Faysal) (TV dizisi)
  • 2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema filmi)
  • 2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV dizisi)
  • 2009 - Kutsal Damacana 2: İtmen (Ormandakı Adam) (Sinema filmi)
  • 2008 - Çorap Söküğü (TV dizisi)
  • 2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV dizisi)
  • 2008 - Pulsar (Cazip) (TV dizisi)
  • 2007 - Gemilerde Talim Var (TV dizisi)
  • 2007 - Baba Oluyorum (TV dizisi)
  • 2005 - İnadım inat (TV dizisi)
  • 2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV dizisi)
  • 2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV dizisi)
  • 2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV dizisi)
  • 2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema filmi)
  • 2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV dizisi)
  • 2003 - Büyükannenin Konağı (Aşçı Davut) (TV dizisi)
  • 2003 - Bizim Konak (Aşçı Davut) (TV dizisi)
  • 2002 - Zor Baba ve Dünür (Baba) (TV dizisi)
  • 2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV dizisi)
  • 2000 - Alim Dayı (Kadir) (TV dizisi)
  • 1999 - Güvercin (Şoför) (TV dizisi)
  • 1997 - Ana Kuzusu (TV dizisi)
  • 1997 - Yasemince (Aşçı) (TV dizisi)
  • 1996 - Süt Kardeşler (TV dizisi)
  • 1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV dizisi)
  • 1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV dizisi)
  • 1989 - İstanbul Bura mı? (Servet)


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