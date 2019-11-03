HABER

Kemal usta ekmeğini süpürgeden çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

Tokat'ın Niksar ilçesinde 60 yıldır ot süpürge yapan 78 yaşındaki Kemal İpekçi, talebi karşılamak için atölyesinde ilerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdürüyor - Kemal İpekçi: - "Ürettiğim süpürgeleri Sivas, Tokat, Erzincan, Erzurum gibi birçok yere gönderiyorum. Bu her evin ihtiyacı. Elektrik süpürgesi olursa olsun bunun yeri bambaşka"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde 60 yıldır süpürge otundan süpürge yapan 78 yaşındaki Kemal İpekçi, talebi karşılamak için atölyesinde üretime devam ediyor.

Evinin yanındaki atölyesinde günün ilk saatlerinde çalışmaya başlayan İpekçi, yaptığı işte yarım asrı geride bıraksa da ekmeğini süpürge otundan çıkarmayı sürdürüyor.

Gelişen teknoloji ile süpürgede yeni marka ve modeller her yıl piyasaya sürülürken emektar İpekçi, eskisi kadar yüksek talep olmasa da ot süpürgenin yerinin başka olduğunu belirtiyor.

İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgahın başına oturduğunda günde en fazla 20 süpürge yapabildiğini söyledi.

Eşinin de bazen kendisine yardımcı olduğunu söyleyen İpekçi, talepten memnun olduğunu dile getirdi.

- "Fabrika değil, el işi"

El emeği olduğu için belirli sayıda üretim yapabildiğini, daha fazla üretim yapsa daha fazla satış yapabileceğini anlatan İpekçi, şöyle devam etti:

"Süpürge otunu Samsun'un Vezirköprü ilçesinden alıyorum. Altmış yıldır bu işi yapıyorum. Teknoloji gelişse de el süpürgesine talep var. Ürettiğim süpürgeleri başta Sivas, Tokat, ilçeleri olmak üzere Erzincan, Erzurum ve birçok yere gönderiyorum. Biz oralara mal yetiştiremiyoruz. Eşim de boş olduğu zaman bana yardım ediyor. Bir insan günlük 15-20 arasında süpürge üretiyor. Bundan fazla yapamıyor çünkü bu fabrika değil el işi."

- "El süpürgesinin yeri bambaşka"

Süpürgelerin toptan tanesini 15 lira, perakende ise 20 liraya sattığına işaret eden İpekçi, "Taleplere yetişemiyoruz. Elinde 100 bağ süpürge olsa 100 müşteri var fakat mal çıkaramıyoruz elle yapıldığı için. Bu, her evin ihtiyacı. Elektrik süpürgesi olursa olsun bunun yeri bambaşka." diye konuştu.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Yüksekten düşen işçi, 11 gün sonra öldüYüksekten düşen işçi, 11 gün sonra öldü
Atatürk'ün sevdiği yemeklerden menüAtatürk'ün sevdiği yemeklerden menü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
el süpürgesi Kemal İpekçi Niksar süpürge otu Tokat usta

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Bayern Münih'i rezil ettiler

Bayern Münih'i rezil ettiler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.