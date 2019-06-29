Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 40'ıncısı başladı. Karasu Nehri'nde düzenlenen dragon yarışları nefes keserken, Karanlık Kanyon'da düzenlenen feribot gezisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan şenliklere bu yıl 9’u Türk, 6’sı yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusunun yanı sıra su sporları ve bisiklet dalında toplam 100 sporcu katıldı. Fırtına nedeniyle hava atlayışları yapılamazken, Karasu Nehri'nde 'drogon' adı verilen özel yapım teknelerle yarışlar düzenlendi. Şırzı Köprüsü yakınlarında oluşturulan 200 metrelik parkurda, her birinde 10 kürekçinin bulunduğu drogonlardaki sporcular birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Karanlık Kanyon'da düzenlenen feribot gezisi ise davetlilere keyifli anlar yaşattı.

'VALİ YAZICIOĞLU BUGÜNLERİ GÖRSEYDİ GURUR DUYARDI'

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ferudun Çelikmen, bu yıl 40'ıncısı düzenlenen şenliğin her yıl uluslararası düzeyde artan bir sporcu katılımı olduğunu ifade ederek, ''Bir zamanlar kimsenin bilmediği ilçemiz şimdilerde dolup taşıyor. Tur otobüslerinin uğrak noktası haline geldi. Rahmetli Eski Erzincan Valimiz Recep Yazıcıoğlu bugünleri görseydi herhalde bizlerle gurur duyardı. Buraların günün birinde böyle turist kaynayacağını, insanların turizmden gelir elde edeceğini görseydi çok mutlu olurdu. Vali Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz" diye konuştu.