HABER

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 40'ıncısı başladı.

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 40'ıncısı başladı. Karasu Nehri'nde düzenlenen dragon yarışları nefes keserken, Karanlık Kanyon'da düzenlenen feribot gezisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan şenliklere bu yıl 9’u Türk, 6’sı yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusunun yanı sıra su sporları ve bisiklet dalında toplam 100 sporcu katıldı. Fırtına nedeniyle hava atlayışları yapılamazken, Karasu Nehri'nde 'drogon' adı verilen özel yapım teknelerle yarışlar düzenlendi. Şırzı Köprüsü yakınlarında oluşturulan 200 metrelik parkurda, her birinde 10 kürekçinin bulunduğu drogonlardaki sporcular birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Karanlık Kanyon'da düzenlenen feribot gezisi ise davetlilere keyifli anlar yaşattı.
'VALİ YAZICIOĞLU BUGÜNLERİ GÖRSEYDİ GURUR DUYARDI'
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ferudun Çelikmen, bu yıl 40'ıncısı düzenlenen şenliğin her yıl uluslararası düzeyde artan bir sporcu katılımı olduğunu ifade ederek, ''Bir zamanlar kimsenin bilmediği ilçemiz şimdilerde dolup taşıyor. Tur otobüslerinin uğrak noktası haline geldi. Rahmetli Eski Erzincan Valimiz Recep Yazıcıoğlu bugünleri görseydi herhalde bizlerle gurur duyardı. Buraların günün birinde böyle turist kaynayacağını, insanların turizmden gelir elde edeceğini görseydi çok mutlu olurdu. Vali Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladıKemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladıKemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladıKemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Porsuk Çayı'nda ‘siyanür’ endişesi (2)Porsuk Çayı'nda ‘siyanür’ endişesi (2)
Bursa’nın güzellikleri Güney Kore’de anlatıldıBursa’nın güzellikleri Güney Kore’de anlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'de dev dalgalar 21 yaşındaki genci yuttu

Endişeli bekleyiş! Denizde kayboldu

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

TEM otoyolu Kaynaşlı - Bolu Tüneli'ndeki çalışma 14 Temmuz'da sona eriyor

TEM'i kullanacaklar dikkat! 14 Temmuz'a kadar devam edecek

Son dakika! Heybeliada'da yangın! Valilik'ten açıklama

Heybeliada'da yangın! Valilik'ten açıklama

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.