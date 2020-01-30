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Kemalpaşa'da kaçak tütün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen tütün ve tütün mamulleri ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Kemalpaşa'da kaçak tütün operasyonu

Ümit YILDIZ/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen tütün ve tütün mamulleri ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi. 7 iş yeri hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçedeki 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 76.50 kilogram tütün, 7 kilo nargile tütünü, satışa hazırlanmış ve dolumu yapılmış 6 bin 500 makaron, 51 bin 200 boş makaron, 400 sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak ürünleri satan 6 işletme ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yeri hakkında ceza işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

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