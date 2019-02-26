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Keman öğrencileri Yeşilçam şarkılarıyla sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 23:28 | Son Güncelleme

Tarık Kemancı yönetimindeki İSMEK Türk Müziği Keman Öğrenci Orkestrası, "Yeşilçam Şarkıları Konseri"nde müzikseverlerle buluştu - Belkıs Özener'in de katıldığı konserde "Devlerin Aşkı", "Neredesin Sen", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Sevemedim Karagözlüm" ve "Sevdan Olmasa" gibi şarkılar seslendirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları (İSMEK) Türk Müziği Keman Öğrenci Orkestrası tarafından "Yeşilçam Şarkıları Konseri" düzenlendi.

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin sunuculuğunu yapan İSMEK Fatih Müzik ve Gösteri Sanatları Okulu Yöneticisi Neslihan Küçük Köken, Türk Müziği keman ileri seviye öğrencilerinin sahne aldığını söyledi.

Repertuvarda Yeşilçam'ın gönüllerde iz bırakmış, herkesin hatıralarında yer edinmiş şarkılarının yer aldığını belirten Köken, orkestrayı yöneten Tarık Kemancı'yı takdim etti.

Merve Kıvılcımer, Umut Kaplan ve Burhan Tüzer'in söylediği şarkılara konseri dinlemeye gelen müzikseverler de eşlik etti.

Konserde, "Devlerin Aşkı", "Sihirli Ay", "Neredesin Sen", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aşkın Kanunu" ve "Sevdan Olmasa"nın arasında yer aldığı şarkılar seslendirildi.

Geceye katılan Yeşilçam ünlülerinin sesi Belkıs Özener ve kendisine eşlik eden oğlu Barkın Köksalan, konserin sonunda sahneye çıkarak "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını seslendirdi.

Ağır bir zatürre geçirdiği için hastaneden izin alarak geldiğini belirten Özener, keman öğrencilerinin performansını çok beğendiğini ifade etti.

Gecenin sonunda İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca, konserde emeği geçenlere teşekkür ederek, orkestranın şefi Tarık Kemancı'ya çiçek sundu.

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İSMEK Keman konser Şarkı Türk Müziği yeşilçam

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