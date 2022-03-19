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Kemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp bir kaşık yiyin

19.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülgiller familyasından bir ağaç olan mahlep baş döndürücü kokusunun yanı sıra faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Kandil simidine lezzetini veren en önemli malzemelerden biri olan mahlep, kemik ağrılarını dindirmede mucizevi etkilere sahip. Mahlebi balla karıştırıp yemenin faydalarını sıralıyoruz.

Kemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp bir kaşık yiyin

Mis gibi kokusuyla hamur işlerini daha lezzetli kılan mahlep, sağlığa faydalarıyla da dikkat çekici. Arapça kökenli bir sözcük olan mahlep “tatlı kokulu” ya da “parfüm kralı” anlamına geliyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki türü bulunan mahlebin beyaz olan türü, sağlık problemlerinin doğal ilacı sayılabilir.

VİTAMİN DOLU

Pek çok hastalığa deva olan bal ise B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağı. Mahlep özellikle bal ile karıştırılıp tüketildiğinde kemik ağrılarını dindirdiği biliniyor. İşte mahlep ve bal karışımının inanılmaz faydaları...

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MAHLEP VE BAL KARIŞIMI FAYDALARI

Mahlep, bal ile karıştırılarak tüketilmesi halinde üst solunum yolları sorununu öksürük ile söker ve balgam halinde atılmasına yardımcı olur.

Kandaki şeker oranını düzenleyen etkili besinlerden biri olan mahlep, şeker hastaları için oldukça idealdir. Aynı zamanda mahlep vücudun günlük ihtiyacı olan enerjiyi de sağlar.

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Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan mahlep, balla birlikte hastalıklara karşı korumada fazlasıyla etkilidir.

Vücuttaki toksinleri biriktiren karaciğeri de temizlemede etkili olan mahlep, idrar yolu ile tüm toksinleri atar.

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Mahlep, içeriği büyük ölçüde magnezyum, potasyum ve kalsiyumdan oluşan bir bitkidir. Bu minerallerin kemik sağlığımız için çok önemli olduğu düşünüldüğünde, mahlebin düzenli kullanımı kemiklerin gelişimine yardımcı olur.

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