Kendall Jenner basına sızan çıplak fotoğrafların önüne yine çıplak fotoğrafla geçti

Geçtiğimiz hafta Kendall Jenner'ın moda fotoğrafçısı Russell James'a verdiği tüm çıplak pozlar, kitap satışa çıkmadan internete sızdırılmıştı.

Dün ortaya atılan bir iddia ise fotoğrafları Jenner'ın sırdırdığı yönündeydi. Bu iddiaların önüne geçmek için hızlıca bir adım atan Kendall, dün gece banyodaki aynasının önüne geçip çıplak pozlar paylaştı.

Instagram hesabından paylaştığı pozlar sayesinde 96 miyon takipçisinin ilgisini çekmeyi başaran Kendall paylaştığı karelerin altına ‘Teknik olarak bu sadece benim vücudum’ notunu yazdı.





