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Kendall Jenner basına sızan çıplak fotoğrafların önüne yine çıplak fotoğrafla geçti

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

Moda fotoğrafçısı Russell James'in Cindy Crawford, Candice Swanepoel ve Lais Ribeiro gibi modellerin en özel karelerine yer verdiği son kitabı Angels (Melekler) Kendall Jenner'ın fotoğraflarıyla gündemde. Ancak ABD'li model Jenner, çıplak fotoğrafların üstünü yine çıplak bir fotoğrafıyla kapatmayı başardı.

Kendall Jenner basına sızan çıplak fotoğrafların önüne yine çıplak fotoğrafla geçti

Geçtiğimiz hafta Kendall Jenner'ın moda fotoğrafçısı Russell James'a verdiği tüm çıplak pozlar, kitap satışa çıkmadan internete sızdırılmıştı.

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Dün ortaya atılan bir iddia ise fotoğrafları Jenner'ın sırdırdığı yönündeydi. Bu iddiaların önüne geçmek için hızlıca bir adım atan Kendall, dün gece banyodaki aynasının önüne geçip çıplak pozlar paylaştı.

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Instagram hesabından paylaştığı pozlar sayesinde 96 miyon takipçisinin ilgisini çekmeyi başaran Kendall paylaştığı karelerin altına ‘Teknik olarak bu sadece benim vücudum’ notunu yazdı.

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Kendall Jenner Kendall Jenner çıplak fotoğraf

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