Kendall Jenner üstsüz poz verdi! Göğüslerini eliyle kapattı

Kardashian-Jenner ailesinin 27 yaşındaki üyesi ve en çok kazanan modellerinden Kendall Jenner'ın sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa sınırlarını zorladı ve üstsüz poz verdi.

Kendall Jenner 'Geri çekiliyorum' notunu ile peş peşe paylaştım yaptı. Ünlü ismin paylaşımları arasında üstsüz fotoğrafı dikkat çekti. Göğüslerini eliyle kapatan Jenner'ın son paylaşımı yine sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada ünlü isme; 'Dünyanın en güzel kızı', 'En iyi görünen Kardashian-Jenner', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Kendall, ünlü Amerikalı genç televizyon kişiliği ve model olarak tanınıyor. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian’ın üvey kardeşidir.

Kim Kardashian’ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşlerinden Kendall, üvey ablası ile birlikte “Keeping Up with the Kardashians” adındaki televizyon programı ile yaptığı modellik ve girişimcilik çalışmalarıyla ismini geniş kitlelere duyurdu.