HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara bütün altınlarını verdi! Operasyonla kıskıvrak yakalandılar

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara bütün altınlarını verdi! Operasyonla kıskıvrak yakalandılar

05.03.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de telefonda kendini "polis" olarak tanıtarak bir kişinin altınlarını dolandıran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Öte yandan 19 tam, 28 yarım, 287 çeyrek ve 87 gram altın ise sahibine teslim edildi.

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara bütün altınlarını verdi! Operasyonla kıskıvrak yakalandılar

Osmaniye'de kendisini polis olarak tanıtarak 19 tam, 28 yarım, 287 çeyrek ve 87 gram altını dolandıran iki şüpheliden biri mahkemece tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

"ADINIZ TERÖR SORUŞTURMASINA KARIŞTI"

Merkez ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan İ.E.'yi cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Adınız terör soruşturmasına karıştı. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak." dedi.

İ.E., kapıya gelen polis yelekli şüpheliye evdeki 19 tam, 28 yarım, 287 çeyrek ve 87 gram altını teslim etti. Bir süre sonra kendisini arayan numarayı arayıp ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan İ.E. polise gidip şikayetçi oldu.

Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı... Otomobili sürerken intihar etti Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı... Otomobili sürerken intihar etti

ŞANLIURFA'DA YAKALANDILAR

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.K., M.A., H.B. ve M.V. olduğunu, Şanlıurfa'ya kaçtıklarını tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda A.K. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise dolandırılan altınlar da ele geçirildi. Evlerinde bulunmayan H.B. ve M.V.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Osmaniye'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yetkili gibi giyinip 'define' aradılar!Yetkili gibi giyinip 'define' aradılar!
Erdoğan 'İlk yapacağımız işlerden biri' diyerek duyurdu!Erdoğan 'İlk yapacağımız işlerden biri' diyerek duyurdu!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
polis Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Yeni evlenmişlerdi! Son pozu şaşırttı

Yeni evlenmişlerdi! Son pozu şaşırttı

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.