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'Kendimi atacağım' deyip terastan atlamıştı! Erkek arkadaşa hapis istemi: İntihar edebileceğini öngörmesi gerekirdi

06.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılının Şubat ayında Ayşe Özgecan Usta'nın erkek arkadaşının 8’inci kattaki evinin terasından atladığı öne sürülmüştü. Usta’nın ölümünde tutuksuz yargılanan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi. İddianamede, Akkışla’nın, olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Usta’nın daha önce psikolojik tedaviler gördüğünü ve geçmişte intihara teşebbüs ettiğini bildiğinin kabulü gerektiği belirtildi

'Kendimi atacağım' deyip terastan atlamıştı! Erkek arkadaşa hapis istemi: İntihar edebileceğini öngörmesi gerekirdi

Olay, geçen yıl 5 Şubat günü Zonguldak'ta meydana geldi. İncivez Mahallesi Tahsin Sokak’ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara’dan Zonguldak’ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla’nın yanına geldi. İddiaya göre Usta’nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz karşılık verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına “Kendimi atacağım” diyerek terasa yöneldi. Erkek arkadaşı yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8’inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olayın ardından Bartu Can Akkışla gözaltına alındı. Akkışla ifadesinde evlilik konusunda tartıştıklarını, Usta’nın terasa çıktığını, tutmaya çalıştığını, ancak kurtaramadığını söyledi. Akkışla için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbire uygulanması karar verildi.

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İNTİHAR EDEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRMESİ GEREKİRDİ

Cumhuriyet Savcılığı’nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Bartu Can Akkışla’nın, olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Usta’nın daha önce psikolojik tedaviler gördüğünü ve geçmişte intihara teşebbüs ettiğini bildiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Evlilik tartışmasının ardından Usta’nın ruh halinin değiştiğini Akkışla’ya davranışlarıyla aksettirdiği, Usta’nın intihar girişiminde bulunabileceğinin Akkışla tarafından öngörülebileceği, ancak Akkışla’nın tartışmayı sürdürdüğüne yer verilen iddianamede ‘Kendimi atacağım’ diyerek Usta’nın terasa çıktığı ancak Akkışla’nın hemen ardından terasa gitmediği belirtildi.

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Savcılık, Akkışla’nın düşmek üzere olan kız arkadaşını her ne kadar tutmaya çalışıp komşularından yardım istese de Usta’nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Zonguldak
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