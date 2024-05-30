Kendini ne kadar iyi hissediyorsun?

1/8
İlk olarak mutlu musun diye soralım…
Yani diyelim, genel olarak fena değilim.
2/8
Stres seviyeni de öğrenelim mi?
Ben rahat biriyim, çok stresli değilim.
10 üzerinden 15. Bu aralar ekstra stresliyim.
Günden güne değişiyor o, bazen 10 bazen 1.
3/8
En son ne zaman ağladın?
1 hafta önce falandı galiba.
Her gün bir posta ağlıyorum desem…
4/8
Düzenli egzersiz yapıyor musun?
Düzenli olmasa da yapmaya çalışıyorum.
Yataktan çıkabiliyor musun diye sorsana.
Tabii, her gün yürüyüşe çıkıyorum.
5/8
Kendini rahatlatmak için bir formülün var mı?
Ne yaparsam yapayım rahatlayamıyorum ki.
Stres seviyeme bağlı, bazen rahatlatabiliyorum bazen yapamıyorum.
Evet, çok streslenince rahatlamak için birkaç yöntemim var.
6/8
Arkadaşlarınla ne sıklıkla buluşuyorsun?
Bayadır görüşmüyorum galiba.
Daha dün akşam birlikteydik.
Bir hafta falan oluyor görüşeli.
7/8
Geceleri nasıl uyuyorsun?
Miss gibi, kafamı yastığa koyduğum gibi dalıyorum.
Biraz sürüyor dalmam ama uyuyorum.
Bir şeyler izlemeden asla uyuyamıyorum.
8/8
Yalnız kalmayı seviyor musun?
Bazen çok seviyorum ama genelde çevremin kalabalık olmasını istiyorum.
Hem de nasıl, tek başıma olmayı seviyorum.
Hayır ya, hep etrafımda birileri olsun istiyorum.