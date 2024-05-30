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    4. Kendini ne kadar iyi hissediyorsun?

    Kendini ne kadar iyi hissediyorsun?

    29.05.2024 17:13
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    Bu aralar ruh halin nasıl sen de merak ediyor musun? Gel bu aralar nasılsın birlikte bakalım...

    Kendini ne kadar iyi hissediyorsun?

    Ne kadar iyisin öğrenmek için haydi teste!

    1/8

    İlk olarak mutlu musun diye soralım…

    İlk olarak mutlu musun diye soralım…
    Evet, niye olmayayım ki.
    Yani diyelim, genel olarak fena değilim.
    Pek değilim ya.
    2/8

    Stres seviyeni de öğrenelim mi?

    Stres seviyeni de öğrenelim mi?
    Ben rahat biriyim, çok stresli değilim.
    10 üzerinden 15. Bu aralar ekstra stresliyim.
    Günden güne değişiyor o, bazen 10 bazen 1.
    3/8

    En son ne zaman ağladın?

    En son ne zaman ağladın?
    1 hafta önce falandı galiba.
    Oldu baya ya.
    Her gün bir posta ağlıyorum desem…
    4/8

    Düzenli egzersiz yapıyor musun?

    Düzenli egzersiz yapıyor musun?
    Düzenli olmasa da yapmaya çalışıyorum.
    Yataktan çıkabiliyor musun diye sorsana.
    Tabii, her gün yürüyüşe çıkıyorum.
    5/8

    Kendini rahatlatmak için bir formülün var mı?

    Kendini rahatlatmak için bir formülün var mı?
    Ne yaparsam yapayım rahatlayamıyorum ki.
    Stres seviyeme bağlı, bazen rahatlatabiliyorum bazen yapamıyorum.
    Evet, çok streslenince rahatlamak için birkaç yöntemim var.
    6/8

    Arkadaşlarınla ne sıklıkla buluşuyorsun?

    Arkadaşlarınla ne sıklıkla buluşuyorsun?
    Bayadır görüşmüyorum galiba.
    Daha dün akşam birlikteydik.
    Bir hafta falan oluyor görüşeli.
    7/8

    Geceleri nasıl uyuyorsun?

    Geceleri nasıl uyuyorsun?
    Miss gibi, kafamı yastığa koyduğum gibi dalıyorum.
    Biraz sürüyor dalmam ama uyuyorum.
    Bir şeyler izlemeden asla uyuyamıyorum.
    8/8

    Yalnız kalmayı seviyor musun?

    Yalnız kalmayı seviyor musun?
    Bazen çok seviyorum ama genelde çevremin kalabalık olmasını istiyorum.
    Hem de nasıl, tek başıma olmayı seviyorum.
    Hayır ya, hep etrafımda birileri olsun istiyorum.


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    Anahtar Kelimeler:
    İyi Yaşam

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