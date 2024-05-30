Kendini ne kadar iyi hissediyorsun?

Pek değilim ya.

Yani diyelim, genel olarak fena değilim.

Evet, niye olmayayım ki.

1/8 İlk olarak mutlu musun diye soralım…

Ben rahat biriyim, çok stresli değilim.

Her gün bir posta ağlıyorum desem…

Oldu baya ya.

3/8 En son ne zaman ağladın?

5/8 Kendini rahatlatmak için bir formülün var mı?