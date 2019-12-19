Kendinize 'neden sürekli açım?' diye soruyorsanız işte nedenleri

Tatmin edici, doyurucu bir yemekten kısa bir zaman sonra, hayretler içinde tekrar acıkıyorsak ve bu sık sık başımıza geliyorsa, bunun sebeplerini gelin hep beraber inceleyelim.
Uykusuzluk açlık hormonu olan ghrelin hormonunun artmasına, aynı zamanda tokluk hormonu olan leptin hormonunun azalmasına sebep olur.
Stres, sıkıntı, korku, panik durumlarında kortizol hormonunun artışına bağlı olarak açlık hissimiz ve gıda tüketimimiz artar.
SUSUZLUK VE AÇLIK HİSSİNİN KARIŞIYOR OLMASI
Açlık ve susuzluk hissi, 2 side beyinde hipotalamus tarafından yönetildiği için, karışıklığa sebep olabiliyor.
Öğünümüzde, glisemik indeksi yüksek, yoğun karbonhidratlı gıda tüketirsek eğer, kan şekerimiz ani yükselmesine bağlı olarak ani olarak da düşer, bu da bizde açlık hissi yaratır.
Öncelikle açlık hissettiğimizde 2 bardak su içip yarım saat bekleyelim.
Lif içeriği yüksek besinler tüketelim; sebze, meyve, kurubaklagil, yulaf ezmesi, lif içeriği ile tokluk hissinizin artmasına yardımcı olacaktır.
Fermente süt ürünleri yoğurt, kefir, proteinden zengin olmakla beraber dengeli karbonhidrat ve yağ içeriği ile uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır.
Diyetisyen Kübra Demir Çıtlak
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