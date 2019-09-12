Kendinizi ifade edişinizin odak noktası dudaklara cesur etki

Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, dişiliğin ve genç görünümün simgesi olan dudaklar için dolgu uygulaması hakkında birbirinden faydalı bilgileri bizler için anlattı. Giderek artan oranda yapılmasını, hem uygulamanın güvenilirlik kazanmasına hem de kadınlar olarak kendinizi ifade etme noktasında daha cesur bir hale gelmemize bağlıyorum.

Rujun makyaj tarihinde en eski ürün olması da bize gösteriyor ki varoluşumuzdan beri renkli, hacimli dudakları arzu etmişiz. Buradaki tek değişken bize göre, dünden bugüne kendimizi dışa vurma cesaretimizdeki artıştır. Dudak dolgusu yaptırmanın ruj sürmek kadar rutin ve kabul edilir bir hale geldiği bir dönem bizi bekliyor.

UYGUN ADAY MIYIM?

Doğal olarak ince dudaklara sahip olabileceğiniz gibi; zaman içerisinde yaşa bağlı vücutta hyaluronik asit kaybına bağlı olarak dudak hacminizde azalma ve incelme de gerçekleşecektir. Her iki durumda da dudak dolgusu için adaysınızdır. Birçok kişi için dolgun kabul edilecek dudaklara sahip olup, yaptırmak istemeniz durumunda da elbette dudak dolgusu için yine adaysınız.