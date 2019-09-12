Kendinizi ifade edişinizin odak noktası dudaklara cesur etki

Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, dişiliğin ve genç görünümün simgesi olan dudaklar için dolgu uygulaması hakkında birbirinden faydalı bilgileri bizler için anlattı. Giderek artan oranda yapılmasını, hem uygulamanın güvenilirlik kazanmasına hem de kadınlar olarak kendinizi ifade etme noktasında daha cesur bir hale gelmemize bağlıyorum.
Rujun makyaj tarihinde en eski ürün olması da bize gösteriyor ki varoluşumuzdan beri renkli, hacimli dudakları arzu etmişiz. Buradaki tek değişken bize göre, dünden bugüne kendimizi dışa vurma cesaretimizdeki artıştır. Dudak dolgusu yaptırmanın ruj sürmek kadar rutin ve kabul edilir bir hale geldiği bir dönem bizi bekliyor.
UYGUN ADAY MIYIM?
Doğal olarak ince dudaklara sahip olabileceğiniz gibi; zaman içerisinde yaşa bağlı vücutta hyaluronik asit kaybına bağlı olarak dudak hacminizde azalma ve incelme de gerçekleşecektir. Her iki durumda da dudak dolgusu için adaysınızdır. Birçok kişi için dolgun kabul edilecek dudaklara sahip olup, yaptırmak istemeniz durumunda da elbette dudak dolgusu için yine adaysınız.
NE ZAMAN YAPTIRMALIYIM?
Pek çok estetik uygulamanın aksine dudak dolgusu yaşsız ve zamansız bir uygulamadır. 18 yaşında başlayıp dilediğiniz zaman, her yaşta yaptırabileceğiniz bir uygulamadır. Enjeksiyon yapılma dönemi herhangi bir mevsimsel değişiklik barındırmadığı için dört mevsimde de rahatlıkla yaptırabileceğiniz bir işlemdir.
ŞEKLİNE NASIL KARAR VERMELİYİM?
Dudak dolgusu işleminin altın oranlar çerçevesinde kişinin yüzüyle ve beklentileriyle uyumlu olarak yapılması çok önemli. Yapan kişinin deneyimi, estetik bakış açısına sahip olması, uygulama sonrası tatmin edici sonuç almakta en önemli noktayı oluşturur. En sanat ve teknik gerektiren dolgu uygulama alanı dudaklardır. Bu sebepledir ki; enjeksiyona geçmeden önce doğru tasarımlamanın yapılması işlemin en önemli kısmını oluşturur.
Öncelikle yüzün genel yapısına uygun ve hastanın beklentileri doğrultusunda dudak tasarımı yapılır, ardından çizim yapılıp sonra dolgu işlemine geçilir. Üst dudağın alt dudağa göre 1/3 oranda olması kabul edilen en ideal ölçüdür ancak bu beğeninin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekir.
KAÇ SEANS?
En ideali, dolgunun 15 gün arayla ihtiyaca ve beklentiye göre birkaç seans şeklinde planlanarak yapılmasıdır.
KALICI MI?
Bütün dünyada güvenle kullanılan ve kliniğimizde de kullandığımız dolgu maddesi, hyalüronik asit dediğimiz, vücutta doğal olarak var olan maddedir. 8-12 ay süreyle kalıcıdır. Dolgunun kalıcılığı kişiden kişiye, sigara içimine, çevresel koşullara ve yapılan dolgu maddesinin kalitesine bağlı değişkenlik gösterir. Tekrarlayan dudak dolgusu uygulamalarında ise dolgunun kalıcılık süresinin uzadığı bilinmektedir.
DOLGUNUN GERİ ALINMASI MÜMKÜN MÜ?
Hyalüronik asiti eriten hyalüronidaz dediğimiz enzim, dolgu uygulanan bölgeye enjektör ile yapılır ve 24 saat içinde yapılan dolgu tamamen ortadan kalkar. Ancak yukarda bahsettiğim kalıcı dolgu uygulamalarında bazen ameliyat bile yeterli olmamakta, o yüzden hyalüronik asit dolgular en çok tercih edilen dolgu ürünleridir.
GÜLERKEN DİŞ ETLERİMİN GÖRÜNMESİNİ ENGELLEYEBİLİR MİYİM?
Gummy smile olarak bilinen bu deformite, botoks ve dolgu enjeksiyonları bir arada uygulanarak giderilebilir ve gülerken diş etlerinin görünürlüğü azaltılarak çok faydalı sonuç alınabilir.
DOLGUNUN VÜCUDA ZARARI VAR MI?
Yapılan dolguların içeriğindeki hyaluronik asit doğal olarak vücutta bulunur ve bu sebeple alerjik reaksiyona neden olmaz. Dolgu uygulamasının kısa ve uzun vadede hiçbir zararı yoktur.
Op. Dr. Mirza Fırat
Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı
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