Kendinizi şımartırken vücudunuzu ödüllendirmek isterseniz süt banyosu tam size göre!

Kraliçe Kleopatra'nın özel tarifi olan süt banyosu, cilt güzelliğini sağlamanın en bilindik yollarından biri. Süt banyosu keyfini evinizin huzurlu ortamında deneyebilir, dilerseniz aylık bakım rutininize de ekleyebilirsiniz. Üstelik bu tarif hem kadınlar hem erkekler tarafından uygulanabilir. Son derece faydalı olan bu eşsiz yöntemi nasıl uygulayacağınızı öğrenmeye ne dersiniz?

SÜT BANYOSU NASIL YAPILIR?

Süt banyosu yapmadan önce mutlaka süte karşı alerji durumu kontrol edilmeli. Süt içtiğiniz zaman cildiniz kaşınmaya başlıyorsa süt banyosu yapmak sizin için uygun bir yöntem olmayabilir. Ayrıca bazı kişilerde egzama gibi cilt sorunları bulunabiliyor. Bu kişilere süt banyosunun iyi geldiği düşünülse de doktora danışıp ona göre hareket etmekte fayda var.

Süt banyosu için ilk olarak küveti ılık suyla doldurmanız gerek. Sıcak su kullanmak cildinizde olumsuz reaksiyonlara sebep olabileceği için ılık su sizin için en iyisi!

Küveti ılık suyla doldurduktan sonra can alıcı kısma geliyoruz; süt ekleme zamanı! Suyun içine 2 bardak ılık sütü ilave edip hafifçe karıştırmalısınız. Evet, sadece iki bardak süt yeterli!

Banyodan çıktıktan sonra mis gibi kokmak isterseniz suya lavanta ve papatya gibi farklı aromalara sahip esans yağlardan da ekleyebilirsiniz. Kokuların birbirine karışması hoş olmayacağından yağların miktarında abartıya kaçmamak gerektiğini hatırlatalım. Dilerseniz küvet kenarlarına mum koyarak farklı bir ambiyans oluşturabilirsiniz.

Her şey hazır olduğuna göre artık kendinizi küvete bırakabilirsiniz!

SÜT BANYOSUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Sizi sakinleştirirken cildinize bakım yapan süt banyosunun faydaları şu şekilde sıralanabilir: