Kendinizi şımartırken vücudunuzu ödüllendirmek isterseniz süt banyosu tam size göre!

Kraliçe Kleopatra'nın özel tarifi olan süt banyosu, cilt güzelliğini sağlamanın en bilindik yollarından biri. Süt banyosu keyfini evinizin huzurlu ortamında deneyebilir, dilerseniz aylık bakım rutininize de ekleyebilirsiniz. Üstelik bu tarif hem kadınlar hem erkekler tarafından uygulanabilir. Son derece faydalı olan bu eşsiz yöntemi nasıl uygulayacağınızı öğrenmeye ne dersiniz?
Süt banyosu yapmadan önce mutlaka süte karşı alerji durumu kontrol edilmeli. Süt içtiğiniz zaman cildiniz kaşınmaya başlıyorsa süt banyosu yapmak sizin için uygun bir yöntem olmayabilir. Ayrıca bazı kişilerde egzama gibi cilt sorunları bulunabiliyor. Bu kişilere süt banyosunun iyi geldiği düşünülse de doktora danışıp ona göre hareket etmekte fayda var.
Süt banyosu için ilk olarak küveti ılık suyla doldurmanız gerek. Sıcak su kullanmak cildinizde olumsuz reaksiyonlara sebep olabileceği için ılık su sizin için en iyisi!
Küveti ılık suyla doldurduktan sonra can alıcı kısma geliyoruz; süt ekleme zamanı! Suyun içine 2 bardak ılık sütü ilave edip hafifçe karıştırmalısınız. Evet, sadece iki bardak süt yeterli!
Banyodan çıktıktan sonra mis gibi kokmak isterseniz suya lavanta ve papatya gibi farklı aromalara sahip esans yağlardan da ekleyebilirsiniz. Kokuların birbirine karışması hoş olmayacağından yağların miktarında abartıya kaçmamak gerektiğini hatırlatalım. Dilerseniz küvet kenarlarına mum koyarak farklı bir ambiyans oluşturabilirsiniz.
Sizi sakinleştirirken cildinize bakım yapan süt banyosunun faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Cildinizi nemlendirerek kuruluk probleminin önüne geçer.
Cildinizi yumuşatarak esnek bir yapıya kavuşturur.
Peeling etkisiyle cildin toksinlerden arınmasını sağlar.
Ciltteki tahrişleri giderir.
Ciltte pürüzsüz bir görünüm oluşturur.
Zihninizi ve vücudunuzu rahatlatır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum