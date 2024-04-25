Kendinizi şımartmak ister misiniz? Evde spa keyfi yaşamak için yapabilecekleriniz…

Bakım yapmak için bazen üşensek de her rutin sonunda kendimizi daha mutlu ve canlı hissettiğimiz de bir gerçek. Biz de bunun için kendinizi spada gibi hissetmenizi sağlayacak bakım ürünlerinden oluşan bir liste oluşturduk. Hazırsanız içeriğe geçelim!

1. Mjcare Miracle Ayak Peeling Maskesi

İçeriğinde bulunan çeşitli özler, limon aroması, beta glukan ve salyangoz özleri sayesinde ayaklarınızın nemli ve yumuşak kalmasını sağlayan Mjcare Miracle Ayak Peeling Maskesi, ayaklarınızı derinlemesine temizlemek ve yenilemek için etkili bir çözüm sunar. İlk kullanımda ayaklardaki kirleri, ölü deriyi ve nasırları gidermeye yardımcı olan maske, panthenol ve allantoin ile de tahrişleri önler. Uygulaması son derece basit olan ürünü, peeling esanslarını içeren çorapları giyip sabitledikten sonra 1,5 saat bekletin. Çorapları çıkarıp ayaklarınızı duruladığınızda soyulma süreci başlasa da deri kalınlığına bağlı olarak soyulma süreci değişebildiğinden deriyi zorlamadan kendiliğinden soyulmasına izin verin.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

2. Mjcare On Arbutin Özlü Yüz Maskesi

Leke giderici ve aydınlatıcı özellikleriyle dikkat çeken Mjcare On Arbutin Özlü Yüz Maskesi, kırmızı yaban mersini özünden elde edilen arbutin içeriği ile cildi derinlemesine arındırırken cilt tonunu dengeleyerek sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Ürün, ciltteki çeşitli stres faktörlerinin neden olduğu solgunluğu giderecek şekilde formüle edildiğinden cilde canlılık ve şeffaflık kazandırır. Kullanımı da oldukça pratiktir; yüzünüzü temizledikten sonra maskeyi uygulayarak 15-20 dakika bekleyip çıkarmanız yeterlidir. Çıkardıktan sonra kalan esansları hafifçe cilde yedirerek maskeden maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

3. Mjcare Premium El Maskesi (5'li)

El bakımınızı kolaylaştıran etkili bir çözüm olan Mjcare Premium El Maskesi, shea butter ve argan yağı gibi doğal yağlarla zenginleştirilmiş formülüyle cildinizi derinlemesine nemlendirir ve yumuşaklık kazandırır. Aynı zamanda niacinamide içeriği ile cilt tonunu dengeleyerek aydınlık bir görünüm sağlar. Eldiven tipi tasarımı, uygulamayı kolaylaştırırken cildinizi daha hızlı besler. Tırnak ve tırnak kenarlarını da besleyerek bakımlı bir görünüm sunan maske, deniz üzümü, krizantem, yeşil çay ve reishi mantarı gibi doğal bileşenlerle ellere yoğun bir beslenme sunar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

4. Mjcare On Salyangoz Özlü Yüz Maskesi

Mjcare On Salyangoz Özlü Yüz Maskesi, cildinizi nemlendirmeye ve onarmaya yardımcı olan etkili bir bakım ürünüdür. Salyangozun doğal mukusuyla zenginleştirilen maske, cildi derinlemesine besleyip nemlendirirken yumuşaklık ve canlılık da kazandırır. Yüz hatlarına mükemmel şekilde uyum sağlayan maskeyi yüzünüzü temizledikten sonra uygulayarak 15-20 dakika bekleyip çıkardığınızda, cildinizdeki farkı hemen hissedeceksiniz. Ayrıca, maskenin kalan esanslarını boyun ve ellerinize uygulayarak bu bölgeleri de besleyebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

5. Mjcare Premium Pürüzsüzleştirici Saç Maskesi

İşlem görmüş ve dış etkenlerden yıpranmış saçlar için mükemmel bir çözüm sunan Mjcare Premium Pürüzsüzleştirici Saç Maskesi, sık boyanan, perma uygulanan veya açtırılan saçlara derinlemesine bakım yaparak pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Aynı zamanda saçları dış etkenlere karşı koruyan ve hassas saç derisini iyileştiren maske, içeriğinde bulunan 6 aromalı zerdeçal, Bakır Tripeptit ve Kamelya Yağı sayesinde saçları besler, güçlendirir ve canlandırır. Kullanımı kolay olan Mjcare maske, saçlara parlaklık kazandırırken sağlıklı bir şekilde uzamalarına da yardımcı olur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

6. Mjcare On Kolajen Özlü Yüz Maskesi

Cilt elastikiyetini artıran ve nemlendiren Mjcare On Kolajen Özlü Yüz Maskesi, cildin doğal kolajen dengesine katkı sağlayarak cildi besler ve nemlendirir. Cildinizi yenileyerek sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırmaya yardımcı ol olan ürünün kullanımı ise oldukça kolaydır; yüzünüzü temizledikten sonra maskeyi yüz hatlarına uygun şekilde yerleştirip, 15-20 dakika bekledikten sonra çıkarmanız yeterlidir. Kalan esansları ise boynunuza ve elinize uygulayarak cildinize daha fazla bakım sağlayabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

7. Mjcare Mild Yüz Peeling Pad (10'lu)

Hassas ciltler için özel olarak tasarlanan Mjcare Mild Yüz Peeling Pad, makyaj kalıntılarını ve ölü derileri nazikçe giderirken aynı zamanda da cildi nemlendirir. Pad, kabartmalı yüzeyi ile peeling ve temizlik sağlarken pürüzsüz yüzeyiyle de cildi nemlendirir ve aydınlatır. Üç aşamalı multi bakım imkanı sunan ürün, cildi derinlemesine temizlerken nazik peeling ve nemlendirme de yapar. Her biri tek kullanımlık olan kutu içinde yer alan 10 adet padi kuru cilde masaj yaparak uyguladıktan 2-3 dakika sonra cildinizi durulayabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

8. Mjcare On Pirinç Özlü Yüz Maskesi

Cildi aydınlatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olan Mjcare On Pirinç Özlü Yüz Maskesi, yüz temizliğinden sonra uygulayabileceğiniz ve sonucunu dakikalar içerisinde görebileceğiniz bir ürün. Maskenin içeriğini oluşturan pirinç özleri cildinize ferahlık ve canlılık sağlar. Maskeyi yüz hatlarınıza uygun şekilde yerleştirdikten sonra 15-20 dakika bekletin ve ardından çıkarın. Kalan esanslar için yüzünüze masaj yaparak cildinizin, maskenin özlerini daha hızlı emmesini sağlayabilirsiniz. Cildinizin daha parlak ve nemli görünmesine yardımcı olan pirinç özlü maskeyle cilt bakımı rutininizi bir üst seviyeye çıkarın!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

9. Mjcare Siyah Nokta ve Gözenek İçin Temizleyici Burun Bandı (10'lu)

Güçlü çekme sağlayarak burun çevresindeki siyah noktaları, ölü deri ve kirleri etkili bir şekilde temizleyen Mjcare Siyah Nokta ve Gözenek İçin Temizleyici Burun Bandı, cildi tahriş etmeyen bir yapıya sahiptir. Hassas ciltleri sakinleştirirken bakım yapan maskenin ana maddeleri arasında bulunan Rosa Damascena Flower Water, antioksidan özellikleriyle cildi korur ve rahatlatırken Camellia Sinensis Leaf Extract ise gözenekleri sıkılaştırarak daha pürüzsüz bir cilt görünümü sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

10. Mjcare Strong Vücut Peeling Pad (3'lü)

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu derin temizliği ve yenilenmeyi sağlayan Mjcare Strong Body Peeling Pad, çift taraflı tasarımıyla ölü deri ve kirlerden arınmanıza yardımcı olur. Fermente bileşenlerle cildinizin koruyucu bariyerini güçlendirerek pH dengesini koruyan pad aynı zamanda deniz yosunu bileşenleriyle cildinizi nemlendirir ve besler. Duş sırasında kabartmalı yüzeyiyle peeling, pürüzsüz yüzeyiyle de nemlendirme ve aydınlatma etkisi sunan peeling pad, cildinizi tazeleyerek ve canlandırarak sağlıklı bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







