Kendinizi soyunma kabininde mutsuz hissediyorsanız işte nedeni!

Mağazaların kabinlerinde bir kıyafet ya da bir iç çamaşırı denediğinizde moraliniz bozuluyor mu? Kendinizi evinizdeki aynada görüdüğünüz gibi görmüyor musunuz? Kendinizi yalnız hissetmeyin çünkü çoğu kişi böyle hissediyor. Kabinlerde çoğu kişi selülit, sivilce ve kırışıklıklarla karşı karşıya kalıyor.

IŞIK VE AÇI ÖNEMLİ

Bu tür problmerde ışık ve açı büyük rol oynar. Kabinlerdeki ışıklar doğrudan başın üzerine yerleştirilir. Bu kırışıklıkların, darbelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bununla birlikte, birçok mağaza neon lamba kullanmaktadır, çünkü ucuzdurlar. Mavimsi ton solgun bir görünüme de neden olur. Ayna duvara çapraz olarak asılırsa, gövde daha uzun ve daha ince görünür. Çoğu zaman aynaya yakın olduğumuzdan daha büyük görünüyoruz.

Ancak bazı mağazalar da olduğunuzdan daha iyi görünmeniz için çeşitli hilelere başvurmuyor değil. Aynaların eğimleri sizi uzun gösterirken, farklı renk tonlarına sahip olmaları da yüzü daha sağlıklı gösterebilir.



