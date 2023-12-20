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    4. Kendisi ev hanımı, kocası fayans ustasıydı! Lüks hayatları yakın markajda... "Daha yeni keşfettiler beni"

    Kendisi ev hanımı, kocası fayans ustasıydı! Lüks hayatları yakın markajda... "Daha yeni keşfettiler beni"

    20.12.2023 08:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Şampiyonlar Ligi masası' olarak adlandırılan fenomenlerin dışında lüks hayatları dikkat çeken isimler de araştırılmaya devam ediyor. Ev hanımıyken kendisine ait bir parfüm markası kuran Tülay Erkan ve eşi de yakın markajda. Fayans ustası olan kocasının holding sahibi olduğu Tülay Erkan'ın Hollanda'daki şatafatlı hayatı gündem oldu.

    Hollanda'da yaşayan ve sosyal medyada 2 milyona yaklaşan bir takipçi kitlesi bulunan Tülay Erkan lüks hayatı nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

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    Sosyal medyada 'Şampiyonlar Ligi masası' olarak adlandırılan fenomenler gibi hayatının bir anda değiştiği iddia edilen Erkan kara para aklama imalarını iftira olarak nitelendirdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında hakkındaki iddiaları reddeden Erkan, "Tamam iftira atıyorsunuz ama güzel atın. Gürcistan'ın G'sini bilmem. Eşimin fayans dükkanı hiçbir zaman olmadı eşim kendisi fayansçıydı. Burada holding açmak kolay. Kilolarca altın bozdurdum. Mısır'daki paşa dedemden miras kaldı" dedi.

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    EVİNİN TADİLATLARI İÇİN BİLE SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI

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    Televizyon kanallarının dikkatini çekmeden önce Dilan ve Engin Polat çiftinin davasını takip ettiğini söyleyen Erkan, yeni yaptırdığı villası için 'tulayerkan_yeni_insaati' kullanıcı adıyla bir hesap dahi açtı. Evine yaptırdığı 5-6 metrelik Brezilya'dan özel olarak getirilen kapısı çok konuşulan Erkan, "O uzun kapı var ya bayağı laf olan gündem olan kapı. Yanının camı takılacak. Neymişim ben? Burada ev yaptırmak Türkiye'deki gibi değil. Biz hazır villa almadık. Burada ipotek var kredi ile alınmış bir şey" dedi.

    HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

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    Televizyon programlarında kendisini görmesinden sonra takipçilerinden birinden gelen mesajı paylaşan Erkan, "Sayemde kanallar reyting rekorları kırıyor. Beni haber etmesinler de kimi etsinler. Daha yeni keşfettiler beni zaar. Artık kolay kolay bırakmazlar izlenimleri gördükçe. Bir sürü kanal benimle görüşmek için yazıyor. Dikkat edin o attığınız iftiralara. Bari inanılır şeyler atın tutun. Gürcistan'a adım atmadım ne diyor bunlar. Neyse izleyelim daha neler yapmışım bilmediğim" notunu ekledi.

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