Kendisinden 15 yaş küçük üvey oğluyla evlendi

Rusya’nın batısındaki Krasnodar Krai’de yaşayan 35 yaşındaki Marina Balmasheva 45 yaşındaki Alexey ile 10 yıldır evliydi.

Instagram’da neredeyse yarım milyon takipçisi bulunan Marina, kendisinden 15 yaş genç olan üvey oğlu ile evlendi.

Düğün fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Marina’nın eski eşi bu sıradışı evlilikten hiç de memnun değil.

Marina düğünden çekilmiş bir videosunu “Apar topar evlendirme dairesine geldik, yanımda tarak bile yok. Mutlu ve biraz mahcup hissediyoruz” notuyla paylaştı.

Alexey’in kendisiyle ve oğluyla görüşmediğini belirten Marina “Sanırım yaptığımız şeyden pek hoşlanmadı” dedi.

Evlenen çoğu çift gibi mutluluk pozları veren Marina ve Voya birbirlerini uzun süredir tanıyor. Voya’nın üvey annesi olan Marina, eşini yedi yaşından beri tanıyor. Tartışmalı ilişkilerini sene başında açıklayan Marina Instagram sayfasında yıllar öncesinde Voya ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı. Marina’nın 22, Voya’nın ise henüz 7 yaşında olduğu fotoğraflar tepkiyle karşılandı.

Düğünü ile ilgili konuşan Marina “Evlendirme dairesinden sonra tipik düğün kostümleri giyerek, birkaç arkadaşımızın katıldığı küçük bir tören yaptık” dedi.İlk bebeğini bekleyen çift, daha büyük bir şehire taşınma planı yapıyor.

Boşanmadan önce Marina ve Alexey dört çocuk evlat edinmişti. Boşanma sonrasında çocukların velayeti Alexey’e verildi.

