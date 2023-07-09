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  4. Kendisini ısıran Pitbull'u ertesi gün gelip kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Kendisini ısıran Pitbull'u ertesi gün gelip kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

09.07.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin önünde 1 gün önce kendisine saldıran Pitbull cinsi köpeği ertesi gün 14 kurşunla öldüren Mustafa Orhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç olay, Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. 7 Temmuz gecesi eğlence merkezinin önündeki direğe bağlı olan Pitbull cinsi yasaklı köpek, başka bir eğlence mekanının sahibi olan Mustafa Orhan'a saldırdı.

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DİREĞE BAĞLI KÖPEĞE ATEŞ ETTİ

Köpeğin karın bölgesinden ısırdığı Orhan, ertesi gün yanında getirdiği tabancayla, direğe bağlı olan köpeğe ateş açtı.

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14 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

14 merminin isabet ettiği köpek öldü. Köpeği öldüren Mustafa Orhan ile eğlence mekanının ve köpeğin sahibi İdris Küçük gözaltına alındı. Mustafa Orhan, emniyetteki ifadesinde köpeği kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyledi.

Mustafa Orhan, 'Sahipli hayvanı öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, İdris Küçük ise yasaklı ırk ait köpek bulundurduğu ve gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan köpeğin Mustafa Orhan'a saldırdığı ve vurulduğu anlar eğlence mekanının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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(DHA)


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köpek Pitbull

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