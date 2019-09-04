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Kendisini işten çıkaran kahve işletmecisini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Eyüp S., bir süre yanında çalıştıktan sonra kendisini işten çıkaran kahve işletmecisi Mustafa Sait Aksakal'ı (40) bıçakladı.

Kendisini işten çıkaran kahve işletmecisini öldürdü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Eyüp S., bir süre yanında çalıştıktan sonra kendisini işten çıkaran kahve işletmecisi Mustafa Sait Aksakal'ı (40) bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Aksakal, yaşamını yitirdi. Motosikletle kaçan Eyüp S. ise yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün gece, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Kurtali Sokak'ta meydana geldi. Kahve işleten Mustafa Sait Aksakal, iş yerini kapatıp, evine giderken, müşterilerle sorun yaşadığı gerekçesiyle işten çıkardığı Eyüp S. ile karşılaştı. İkili arasında sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Eyüp S., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Aksakal'ın boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Ağır yaralanan Aksakal, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Sait Aksakal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası motosikletle kaçan Eyüp S. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Mustafa Sait Aksakal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kendisini işten çıkaran kahve işletmecisini öldürdüKendisini işten çıkaran kahve işletmecisini öldürdü

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