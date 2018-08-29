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Kendisini "komiser" olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:39 | Son Güncelleme

Kendisini "komiser" olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek bir vatandaşın 220 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, telefonda kendisini "Komiser Nevzat" olarak tanıtan şüpheli, Ürgüp'te oturan Şükrü T'den, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek Ürgüp Hükümet Konağı önüne 220 bin lira getirmesini istedi.

Burada Şükrü T'nin 220 bin lirasını alan şüpheli, ortadan kayboldu.

Dolandırıldığını anlayan Şükrü T'nin ihbarı üzerine harekete geçen Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş yeri ve MOBESE kamerası kaydını inceleyerek şüpheli 27 yaşındaki A.H'yi tespit etti.

Ürgüp'ten, A.H'nin ikamet ettiği belirlenen Adana'ya giden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı, üzerindeki 6 bin 600 liraya el koydu.

Gözaltına alınan ve Ürgüp'e getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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dolandırıcı yakalandı Nevşehir Ürgüp

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