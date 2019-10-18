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Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

ÇORUM’da, Seyit A.

Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, Seyit A. isimli vatandaşı telefonla arayarak dolandıran İsmail M. (18) aldığı para ve ziynet eşyaları ile şehir dışına kaçmak için otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kendisini savcı veya polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan İsmail M.’nin sorgusunda 2 kişiyi daha bu şekilde dolandırdığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesinde yaşayan Seyit A.'yı arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtan ve 'kimliğiniz terör örgütünün eline geçmiş' diyen bir şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin, Seyit A.’nın 10 adet Cumhuriyet altını, 4 adet bilezik, 20 bin TL ve 4 bin Euro parasını aldığı öğrenildi. Çevredeki Mobese kameraları ile iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu eşkalini belirlediği şüphelinin İsmail M., olduğu tespit etti.
KAÇTIĞI SIRADA YAKALANDI
Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, Osmancık ilçesinden Çorum'a geldiğini saptadığı şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. İsmail M., dolandırdığı para ve ziynet eşyaları ile kent dışına kaçmak için terminalde otobüse bindiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda, aynı yöntemle kentte 2 kişiyi daha dolandırdığı da belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Kendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandıKendisini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

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