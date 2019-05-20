Keneler kırmızı et alerjisine sebep olmuyor

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde kene sokmasının yetişkinlerde kırmızı ete karşı gıda alerjisine sebep olduğunu söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Dünyanın birçok bölgesinde kırmızı et alerjisindeki artıştan keneler sorumlu tutulmaktadır. Kene sokması sonrası kişiler kenelere ve kırmızı ete karşı alerjik reaksiyon geliştiriyor. Kenelerin mide içeriğinde bulunan bir alerjen kırmızı ete karşı duyarlılık oluşturmaktadır” dedi.

Alerjik hastalıklar günümüzde oldukça sık görüldüğünü belirten Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, anafilasksi denilen şiddetli alerjik reaksiyonların görülme sıklığında ve şiddetin de artış söz konusu olduğunu ve 15 yılda 7 kat artış olduğunu söyledi.

“Süt ve yumurtaya dikkat edin”

Ölüme neden olan alerjik anafilaksi reaksiyonlar genelde gıda, ilaç alımı, arı ve böcek sokmaları sonrası ortaya çıkan ani başlangıçlı yaygın kaşıntı, kızarıklık, yüzde gözde şişme, nefes darlığı, çarpıntı, göz kararması, karın ağrısı, ishal, baygınlık gibi şikayetlere, hatta ölüme yol açabilen şiddetli reaksiyonlar olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, özellikle küçük çocuklarda süt, yumurta, soya ve buğdaya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Son yıllarda alerjisinde artış gözlenen bir başka gıda kırmızı ettir” diyen Prof. Dr. Ali Kutlu; “Kişisel gözlemim Karadeniz bölgesinde kırmızı et yetişkinlerin en sık alerjik olduğu gıdadır. Dünyanın birçok bölgesinde kırmızı et alerjisindeki artıştan keneler sorumlu tutulmaktadır. Kenelerin mide içeriğinde bulunan bir alerjen kırmızı ete karşı duyarlılık oluşturmaktadır” diye konuştu.