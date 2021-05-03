Kent merkezlerinden köy ve yaylalara akın ettiler! Pandemi stresini böyle atıyorlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlatılan 17 günlük tam kapanma kapsamında Karadeniz'de kent merkezi ve ilçelerden köy ve yaylara akın oldu. Sokağa çıkma yasağını yayla ve köylerinde geçirenler temiz hava ve bol güneşin keyfini çıkarıyor, bağ ve bahçe işleri yaparak vakit geçiriyor.

Baharın da gelişiyle birlikte öne çekilen göçle Trabzon'un yaylalarını şenlendiren vatandaşlar, organik beslenip, doğal yaşamda izole oluyor. Gurbetçilerin de tatil için geldiği bölgede hareketlilik yaşanırken, kırsalı tercih edenler salgın stresinden de uzaklaşmaya çalışıyor.

"KORONAVİRÜSTEN HİÇ ETKİLENMEDİK"

Hayvancılıkla uğraşan Nilay Sağır, “Biz kışın köyde, yazın da yaylada yaşarız. Hayvanlarımız var onlarla ilgileniriz. Koronavirüsten hiç etkilenmedik. Sürekli doğada hayvanlarımızla birlikteyiz. Burada maske falan da takmayız. Şehre çok fazla inmiyoruz zaten. Şehre indiğimiz zaman da çok dikkatli oluruz. Buraya geldiğimizde maskeyi çıkardığımızda ‘oh dünya varmış’ diyoruz. Kısıtlama öncesi çok fazla kişi geldi köyümüze. Dışarıdan biri geldiği zaman ancak virüs aklımıza geliyor. Tedirgin oluyoruz. Acaba virüs var mıdır diyoruz” dedi.