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Kepçe kulak nedir, nasıl tedavi edilir?

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 10.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

İnsanda kulak gelişimi yaklaşık olarak 6 yaşında tamamlanmış olur. Bu nedenle özellikle kepçe kulak sorunu olan çocukların kulakları çok büyük gözükür. Oysa kepçe kulak sorunu kulak boyutları ile ilgili değildir, bu sorun kulağın duruşu ile alakalıdır. Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, kepçe kulak estetiği hakkında akla gelen tüm soruları en ince ayrıntısına kadar bizler için açıkladı.

Kepçe kulak nedir, nasıl tedavi edilir?

Kulak ile kafa arasındaki açının normalden daha geniş olduğu durumlar ‘kepçe kulak’ olarak ifade edilir. Bazı durumlarda da kulağın üst kısmındaki kıvrımlar yeterince gelişmez ve kulak dümdüz bir görünüme sahip olur. Bu iki durumda görünüş açısından rahatsız edici olduğu için kepçe kulak estetiği ile düzeltilebilir.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ NE ZAMAN YAPILIR?

Estetik ameliyatlar eğer kişinin yaşam kalitesini etkileyen, organların işlevleri açısından önem taşıyan bir etki sunmayacaksa kişinin gelişimini tamamlanması beklendikten sonra yapılırlar.

Doğumsal anormallikler, travmaya bağlı ortaya çıkan sorunlarda yaş sınırları değişebilir. Ancak diğer estetik ameliyatlardan farklı olarak kepçe kulak estetiğinin ilkokula başlamadan önce yapılması tavsiye edilir.

Çocuğun arkadaşlarından zorbalık görmemesi, kendini farklı hissetmemesi ve sosyal açıdan gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için gelişimini tamamlayan kulaklara erken yaşta müdahale edilebilir. Kulak gelişimi 6 yaşında tamamlandığı için bu operasyonun erken yaşta yapılmasının herhangi bir zararı bulunmaz.

KEPÇE KULAK ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Kepçe kulak estetiği lokal anestezi altında yapılabilen bir operasyon olsa da küçük yaşlarda yapılacağı zaman genel anestezi tercih edilebilir. Operasyon yaklaşık olarak 2 saat sürer. Kepçe kulak estetiğinde kulak tabanı ile kafatası arasına dikiş atılır ve kulağın açısı daraltılır. Kulağın üst kısmındaki kıvrımları oluşturmak için de dikişlerden faydalanılır.

Bazı hastalarda kulak kepçesinin açısı düzelirken kulak memesinin açısı düzelmez. Bu da hoş bir görünüm oluşturmayacağı için kulak memesinin arkasından açılan bir kesi ile açı düzenlemesi yapılır. Kepçe kulak estetiğinden sonra eğer lokal anestezi ile ameliyat yapıldıysa kişi aynı gün taburcu edilir. Genel anestezi ile yapılan ameliyatlarda kişinin bir gün gözetim altında kalması tavsiye edilmektedir.

Operasyondan sonraki 3. gün duş almak mümkün. Masa başı çalışanlar operasyondan sonra bir gün dinlenip günlük işlerini yapabilirler. Daha ağır işlerde çalışanların 3 güne kadar dinlenmeleri tavsiye edilmektedir. Çocuklar için ise çocuğun kendini rahat hissettiği bir dinlenme süresi seçmek doğru olacaktır.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı

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