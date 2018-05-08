KADIN

Kepçe kulaklar kabusunuz olmasın!

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GENEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Yüze oranla olması gerekenden büyük olan kulaklar, yüz bütünlüğünü bozuyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, kepçe kulak ameliyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kepçe kulaklar kabusunuz olmasın!

Kepçe kulak veya kulağın yüze oranla gereğinden fazla büyük olmasının küçük yaşlardan itibaren insanların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Kepçe kulak problemi, kulak kepçesinin yüzle olan orantısızlığından ileri gelmektedir. Kadınlar, kepçe kulaklarını saklamak için saçlarını kullanırken, erkekler de uzun saçlarla kamufle etmeye çalışıyor.. Ancak kepçe kulaklar da ameliyatla düzeltilebiliyor.

Özgüven Tazeliyor

Kulakta, doğumsal ya da doğumdan sonra oluşan bir çok şekil bozuklukları görülebiliyor. Bu problemler ise kulağın tam ya da kısmi yokluğu, kulak çevresindeki kıkırdak çıkıntıları, buruşuk kulak görüntüsü, sivri kulaklar olarak sıralanabilir.

Kulakların yüze oranla büyük olması, her yaşta rahatsız edici bir durumdur. Kulaklarından şikayetçi olan insanlar, saçlarını ona göre kestiriyor ya da şekil veriyor. Kulak estetiği ile bu problemler giderilirken, hastaların da kendine olan özgüveni artıyor ve kendilerini daha mutlu hissediyorlar.

Kulak estetiği ameliyatı ile kepçe kulak problemi giderilerek kulak yüzle uyumlu hale getirilebilmektedir. Kulak estetiği ameliyatı, 6 yaşına kadar yapılması tavsiye edilmekle birlikte, her yaştan insana uygulanabilir. Kulak estetiği ameliyatında kulak arkasındaki kıkırdak yapıya yeniden şekil verilerek kepçe kulak problemi giderilmektedir.

Ameliyat Nasıl Yapılmaktadır?

Kulak estetiği, küçük yaşlarda genel anestezi altında yapılırken, erişkin çağlarda lokal anestezi ile yapılmaktadır. 1,5 saat süren ameliyatta kulak kepçesi arkasından ip şeklinde bir deri parçasının çıkartılması ile başlar.

Kıvrım oluşturmak için dikiş konulacak kısımlar işaretlenir. Kıkırdak törpülenerek uygun bölgelerden kıvrılacak kıvama getirilir. Kulak tabanı ile kafa kemik zarı arası dikişler ile kulak ile kafa arasındaki açı daraltılır. Kulak sayvanına daha önceden planlanan bölgelere konulan dikişler ile şekil verilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Oldukça kolay yöntemlerle yapılabilen ve estetik açıdan etkili sonuçlar veren kulak estetiği ameliyatı sonrasında kulağın dış etkenlerden korunabilmesi için iki hafta süreyle sıkı bir bandajla korunması gerekmektedir.

Operasyon sonrasında dikiş alımına ihtiyaç duyulmaz. Ameliyatın 3. gününden sonra ılık suyla duş alınabilir, bir gün dinlendikten sonra ağır olmayan aktivitelerde bulunabilir, saç bandı ile iş başı yapılabilir. Fiziksel aktivite gerektiren işler için 3 gün beklemekte fayda var.

**Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz
https://www.facebook.com/drturkyilmaz

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