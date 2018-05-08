Kepçe kulaklar kabusunuz olmasın!

Kepçe kulak veya kulağın yüze oranla gereğinden fazla büyük olmasının küçük yaşlardan itibaren insanların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Kepçe kulak problemi, kulak kepçesinin yüzle olan orantısızlığından ileri gelmektedir. Kadınlar, kepçe kulaklarını saklamak için saçlarını kullanırken, erkekler de uzun saçlarla kamufle etmeye çalışıyor.. Ancak kepçe kulaklar da ameliyatla düzeltilebiliyor.

Özgüven Tazeliyor

Kulakta, doğumsal ya da doğumdan sonra oluşan bir çok şekil bozuklukları görülebiliyor. Bu problemler ise kulağın tam ya da kısmi yokluğu, kulak çevresindeki kıkırdak çıkıntıları, buruşuk kulak görüntüsü, sivri kulaklar olarak sıralanabilir.

Kulakların yüze oranla büyük olması, her yaşta rahatsız edici bir durumdur. Kulaklarından şikayetçi olan insanlar, saçlarını ona göre kestiriyor ya da şekil veriyor. Kulak estetiği ile bu problemler giderilirken, hastaların da kendine olan özgüveni artıyor ve kendilerini daha mutlu hissediyorlar.

Kulak estetiği ameliyatı ile kepçe kulak problemi giderilerek kulak yüzle uyumlu hale getirilebilmektedir. Kulak estetiği ameliyatı, 6 yaşına kadar yapılması tavsiye edilmekle birlikte, her yaştan insana uygulanabilir. Kulak estetiği ameliyatında kulak arkasındaki kıkırdak yapıya yeniden şekil verilerek kepçe kulak problemi giderilmektedir.