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Kepçe operatörden alkışlanacak hareket: Boğayı tek seferde kurtardı!

25.06.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanın kepçe operatörü tarafından kurtarılma anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kepçe operatörden alkışlanacak hareket: Boğayı tek seferde kurtardı!

Iğdır'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanın iş makinesiyle kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yaşanan su taşkınları sulama kanallarını da doldurdu.

Çalpala köyündeki sulama kanalının yanından geçen 2 büyükbaş hayvan, taşkın sularıyla dolan sulama kanalına düştü.

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Hayvanlardan biri vatandaşlarca kurtarılırken diğeri ise akıntıya kapılıp yaklaşık 4 kilometre sürüklendi.

Bu esnada sulama kanalı yakınlarında çalışan bir iş makinesinin operatörü, aracın kepçesini kanala indirerek hayvanın yaklaşmasını bekledi.

Operatör, hayvanı kapıldığı akıntıda yakalayıp kenara çıkardı.

Kurtarma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır büyükbaş hayvan

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