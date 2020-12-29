KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. 'Kepek nasıl geçer?' sorusuna gerçekçi çözümler bulduk! Şampuanın miktarı bile...

'Kepek nasıl geçer?' sorusuna gerçekçi çözümler bulduk! Şampuanın miktarı bile...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 08:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Kepek nasıl geçer?' sorusuna gerçekçi çözümler bulduk! Şampuanın miktarı bile...

'Kepek nasıl geçer?' sorusuna cevap ararken yanlış işlemler yapıyor olabilirsiniz. Öyle ki, bazen kepekten kurtulmaya çalışırken, onu daha da kötüleştiren şeyler yaptığımız ortaya çıktı. Kepeğe yol açan 13 alışkanlığı bir araya getirdik ve kepek nasıl geçer sorusuna gerçekçi çözümler bulduk.

Bazen kepekten kurtulmaya çalışırken , onu daha da kötüleştiren bir şey yapıyor olabilirsiniz. Örneğin, saçınızı çok sık veya çok nadiren yıkıyor olabilirsiniz. Hatta saçınızı tarama şekliniz bile kepeğe yol açabilir. İşte kepek nedeni olabilecek alışkanlıklar ve 'kepek nasıl geçer?' sorusuna etkili çözümler.

SAÇI AZ YA DA ÇOK SIK ŞAMPUANLAMAK

Saçınızı nadiren yıkadığınızda, sebum saç derinizde birikir ve terle birlikte pulların ortaya çıkması için mükemmel ortamı oluşturur. Öte yandan şampuan da her gün kullanılmamalıdır. Beslenmesi ve güçlü olması gereken tüm uçucu yağları saç derinizden çıkaracak ve kurutacaksınız. Uzmanlar, tüm bu sorunlardan kaçınmak için saçınızı 2 veya 3 günde bir şampuanlamanızı önerir.

SAÇ KREMİ KULLANMAMAK

Saçınızı şampuanladığınızda kir ve diğer kalıntıların yanı sıra doğal sebumunu da çıkarmış olursunuz. Bu sebumun yenilenmesi gerekiyor ve saç kremlerinin yaptığı şey bu. Saçınıza vitamin ve besin katar, saçınızın parlaklığını ve hacmini arttırır, ayrıca aşırı kuruluğu da önler.

DÜZGÜN DURULAMAMAK

Duruladıktan sonra, cildimizde bulunan mantar nedeniyle saç derinizde pulların çoğalması için mükemmel bir ortam olabilecek bir miktar kalıntı bırakabilirsiniz. Saç derisinde çok fazla kir ve yağ salgısı olduğunda, malassezia aşırı derecede büyüyebilir ve kepeğe ve hatta ciddi kepek olan seboreik dermatite neden olabilir.

SAÇI DÜZGÜN TARAMAMAK

Saçınızı fırçalamak dolaşımı iyileştirir ve ölü deri hücrelerini yok eder. Fırçalarken saç derinizdeki kirden de kurtulursunuz, bu nedenle kepek nedenini en aza indirmek için her gün yapılması gerekir. Düzenli olarak günde iki kez yapın, ancak aşırıya kaçmayın. Saçınızı çok sık fırçalamak saç dökülmesine neden olabilir. Saç derinize zarar verebilecek ve şişmeye neden olabilecek sert fırçalardan kaçınmaya çalışın.

SAÇI ÇOK SIK ŞEKİLLENDİRMEK

Köpük, jeller veya saç spreyleri saçınızdan düzgün bir şekilde çıkarılmazsa, zamanla birikerek saçınızı yağlı ve kirli hale getirir. Zamanla kafa deriniz tahriş olabilir, kuruyabilir ve kaşınabilir. Ayrıca bu ürünlerin ısısı ve kimyasalları saçınızı zayıflatır ve kolayca kırılmasına neden olabilir. Ayrıca belirli cilt bakım ürünlerine karşı bir hassasiyet geliştirebilirsiniz, bu nedenle ne seçtiğinize dikkat edin.

STRES

Strese girdiğimizde, bağışıklık sistemimiz acı çeker ve bu, yağ ve mantarın büyümesine neden olur. Belirli bir süre boyunca kepeklenmeye başladığınızı fark ederseniz, o sırada neler olduğunu ve saç sağlığınızı nasıl etkilediğini yazın. Zaman zaman düşüncelerinizi temizlemek, yoga yapmak veya uzun, sıcak bir banyo yapmak için uzun bir yürüyüş yapın. Bu rahatlamana yardım edecek.

ÇOK ŞEKERLİ GIDALAR TÜKETMEK

Şeker ayrıca vücudunuzda hormon dengesizliği yaratarak saç sağlığınızı da etkileyebilir. Kan şekeri seviyenizi yükseltir, böylece bezleriniz daha fazla yağ üretmeye başlar. Bu nedenle, beslenmeniz çok fazla şeker içeriyorsa saçınızın kepeklenmesine neden olabilir.

SAÇI NEMLENDİRMEMEK

Saç deriniz vücudunuzdaki diğer deri ile aynıdır, bu nedenle bu şekilde tedavi edilmelidir. Kuru bir saç derisi pul pul olabilir ve kaşınabilir, bu yüzden vakit bulduğunuzda nemlendirici uygulayın. Bunun için özel ürünler almanıza bile gerek yok, mutfağa gidip biraz yumurta alın.
Yumurta sarılarını içine koyun. Yoğurt, limon ve bal ekleyebilir ve karışımın tamamını kuru saçınıza sürebilirsiniz. Bir duş başlığıyla örtün, ardından şampuanla durulayın. Yumurta sarısı, saçınızın arzuladığı tüm protein ve vitaminlerle doludur. Limon, içerdiği sitrik asit ile anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir ve yoğurt doğal bir nemlendiricidir.

SAÇ DERİSİNE MASAJ YAPMAMAK

İster yumurta sarısı, ister yoğurt içeren bir maske seçin, kafa derinize nazikçe masaj yapmayı unutmayın ve cilt çok hassas olduğu için çok sert ovmayın. Kuru saça bile nazikçe masaj yapabilirsiniz, saç derisini yatıştırmaya ve pulları parçalamaya yardımcı olur. Kaşıntılıysa, kaşınma dürtüsüne teslim olmayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...
7 - 13 Aralık 2020 haftalık burç yorumu7 - 13 Aralık 2020 haftalık burç yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Ünlü isim açıkladı! Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

Ünlü isim açıkladı! Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!

'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!

2021'de burçları neler bekliyor?

2021'de burçları neler bekliyor?

Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...

Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Diğer Haberler

Her cilt tipi için inanılmaz kolay kil maskesi tarifleri! Sürdüğünüz anda...

Kullandığınız anda etkisini gösteriyor!

Antibiyotik etkisi! Sarımsaklı şampuan evde nasıl yapılır? Saç dökülmesini de önlüyor...

Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...

Doğru saç yıkamanın yolunu duşa girip anlattı! Binlerce kişi yanlış yapıyormuş

Duşa girip anlattı! Binlerce kişi yanlış yapıyormuş

40 yaşından önce mutlaka uygulanması gereken cilt bakımı! Bu bölgeyi ihmal etmeyin

40 yaşından önce mutlaka uygulanması gereken cilt bakımı! Bu bölgeyi ihmal etmeyin

Kadınların ortak sorunu ama çözümü çok kolay! İç uyluktaki tahrişi önlemenin yolları

Kadınların ortak sorununa müdahale ettik! Bu bölgedeki...

Gözenek sıkılaştırıcı yöntemleri işin uzmanlarından öğrendik: Siyah noktalarınız varsa bunu asla kullanmayın

Hepimizin sorunu! Uzmanları son noktayı koydu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.