'Kepek nasıl geçer?' sorusuna gerçekçi çözümler bulduk! Şampuanın miktarı bile...

Bazen kepekten kurtulmaya çalışırken , onu daha da kötüleştiren bir şey yapıyor olabilirsiniz. Örneğin, saçınızı çok sık veya çok nadiren yıkıyor olabilirsiniz. Hatta saçınızı tarama şekliniz bile kepeğe yol açabilir. İşte kepek nedeni olabilecek alışkanlıklar ve 'kepek nasıl geçer?' sorusuna etkili çözümler.
Saçınızı nadiren yıkadığınızda, sebum saç derinizde birikir ve terle birlikte pulların ortaya çıkması için mükemmel ortamı oluşturur. Öte yandan şampuan da her gün kullanılmamalıdır. Beslenmesi ve güçlü olması gereken tüm uçucu yağları saç derinizden çıkaracak ve kurutacaksınız. Uzmanlar, tüm bu sorunlardan kaçınmak için saçınızı 2 veya 3 günde bir şampuanlamanızı önerir.
Saçınızı şampuanladığınızda kir ve diğer kalıntıların yanı sıra doğal sebumunu da çıkarmış olursunuz. Bu sebumun yenilenmesi gerekiyor ve saç kremlerinin yaptığı şey bu. Saçınıza vitamin ve besin katar, saçınızın parlaklığını ve hacmini arttırır, ayrıca aşırı kuruluğu da önler.
Duruladıktan sonra, cildimizde bulunan mantar nedeniyle saç derinizde pulların çoğalması için mükemmel bir ortam olabilecek bir miktar kalıntı bırakabilirsiniz. Saç derisinde çok fazla kir ve yağ salgısı olduğunda, malassezia aşırı derecede büyüyebilir ve kepeğe ve hatta ciddi kepek olan seboreik dermatite neden olabilir.
Saçınızı fırçalamak dolaşımı iyileştirir ve ölü deri hücrelerini yok eder. Fırçalarken saç derinizdeki kirden de kurtulursunuz, bu nedenle kepek nedenini en aza indirmek için her gün yapılması gerekir. Düzenli olarak günde iki kez yapın, ancak aşırıya kaçmayın. Saçınızı çok sık fırçalamak saç dökülmesine neden olabilir. Saç derinize zarar verebilecek ve şişmeye neden olabilecek sert fırçalardan kaçınmaya çalışın.
Köpük, jeller veya saç spreyleri saçınızdan düzgün bir şekilde çıkarılmazsa, zamanla birikerek saçınızı yağlı ve kirli hale getirir. Zamanla kafa deriniz tahriş olabilir, kuruyabilir ve kaşınabilir. Ayrıca bu ürünlerin ısısı ve kimyasalları saçınızı zayıflatır ve kolayca kırılmasına neden olabilir. Ayrıca belirli cilt bakım ürünlerine karşı bir hassasiyet geliştirebilirsiniz, bu nedenle ne seçtiğinize dikkat edin.
Strese girdiğimizde, bağışıklık sistemimiz acı çeker ve bu, yağ ve mantarın büyümesine neden olur. Belirli bir süre boyunca kepeklenmeye başladığınızı fark ederseniz, o sırada neler olduğunu ve saç sağlığınızı nasıl etkilediğini yazın. Zaman zaman düşüncelerinizi temizlemek, yoga yapmak veya uzun, sıcak bir banyo yapmak için uzun bir yürüyüş yapın. Bu rahatlamana yardım edecek.
Şeker ayrıca vücudunuzda hormon dengesizliği yaratarak saç sağlığınızı da etkileyebilir. Kan şekeri seviyenizi yükseltir, böylece bezleriniz daha fazla yağ üretmeye başlar. Bu nedenle, beslenmeniz çok fazla şeker içeriyorsa saçınızın kepeklenmesine neden olabilir.
Saç deriniz vücudunuzdaki diğer deri ile aynıdır, bu nedenle bu şekilde tedavi edilmelidir. Kuru bir saç derisi pul pul olabilir ve kaşınabilir, bu yüzden vakit bulduğunuzda nemlendirici uygulayın. Bunun için özel ürünler almanıza bile gerek yok, mutfağa gidip biraz yumurta alın.
Yumurta sarılarını içine koyun. Yoğurt, limon ve bal ekleyebilir ve karışımın tamamını kuru saçınıza sürebilirsiniz. Bir duş başlığıyla örtün, ardından şampuanla durulayın. Yumurta sarısı, saçınızın arzuladığı tüm protein ve vitaminlerle doludur. Limon, içerdiği sitrik asit ile anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir ve yoğurt doğal bir nemlendiricidir.
İster yumurta sarısı, ister yoğurt içeren bir maske seçin, kafa derinize nazikçe masaj yapmayı unutmayın ve cilt çok hassas olduğu için çok sert ovmayın. Kuru saça bile nazikçe masaj yapabilirsiniz, saç derisini yatıştırmaya ve pulları parçalamaya yardımcı olur. Kaşıntılıysa, kaşınma dürtüsüne teslim olmayın.
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