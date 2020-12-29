'Kepek nasıl geçer?' sorusuna gerçekçi çözümler bulduk! Şampuanın miktarı bile...

Bazen kepekten kurtulmaya çalışırken , onu daha da kötüleştiren bir şey yapıyor olabilirsiniz. Örneğin, saçınızı çok sık veya çok nadiren yıkıyor olabilirsiniz. Hatta saçınızı tarama şekliniz bile kepeğe yol açabilir. İşte kepek nedeni olabilecek alışkanlıklar ve 'kepek nasıl geçer?' sorusuna etkili çözümler.

SAÇI AZ YA DA ÇOK SIK ŞAMPUANLAMAK

Saçınızı nadiren yıkadığınızda, sebum saç derinizde birikir ve terle birlikte pulların ortaya çıkması için mükemmel ortamı oluşturur. Öte yandan şampuan da her gün kullanılmamalıdır. Beslenmesi ve güçlü olması gereken tüm uçucu yağları saç derinizden çıkaracak ve kurutacaksınız. Uzmanlar, tüm bu sorunlardan kaçınmak için saçınızı 2 veya 3 günde bir şampuanlamanızı önerir.

SAÇ KREMİ KULLANMAMAK

Saçınızı şampuanladığınızda kir ve diğer kalıntıların yanı sıra doğal sebumunu da çıkarmış olursunuz. Bu sebumun yenilenmesi gerekiyor ve saç kremlerinin yaptığı şey bu. Saçınıza vitamin ve besin katar, saçınızın parlaklığını ve hacmini arttırır, ayrıca aşırı kuruluğu da önler.

DÜZGÜN DURULAMAMAK

Duruladıktan sonra, cildimizde bulunan mantar nedeniyle saç derinizde pulların çoğalması için mükemmel bir ortam olabilecek bir miktar kalıntı bırakabilirsiniz. Saç derisinde çok fazla kir ve yağ salgısı olduğunda, malassezia aşırı derecede büyüyebilir ve kepeğe ve hatta ciddi kepek olan seboreik dermatite neden olabilir.