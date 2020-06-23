Kepek: Neden olur, nasıl geçer?

Kepek çok ciddi bir sorun olmasa da ortaya çıkardığı görüntü günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyebilir. Saçlarının pullarının görüntüsünden rahatsız olan insanlar bu durumu bir takıntı haline getirerek koyu renk giyinmekten korkar hale gelebilir. Bu sorunun tedavisinin gerçekleştirilmeden önce ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmiş ve ona göre tedavi yöntemi seçilmiş olması gerekir. Kepek Nedir? Kepek, cinsiyet fark etmeksizin herkeste meydana gelebilecek, derinin en dış yüzeyinde döküntüler şeklinde yaşanan bir saç sorunudur. Kronik bir sorundur ancak bulaşıcı değildir. Omuz ve sırt bölgesinde biriken kepeklerin neden olduğu görüntü kimi zaman rahatsızlık verebilir. Saçta kepek nasıl yok edilir konusunda yapılan birçok araştırma, sorunu tamamen ortadan kaldırmaktan çok kontrol altına almaya yöneliktir. Kepek Neden Olur? Kepek sorununun oluşmasının altında yatan birçok neden vardır. 1. Saçları düzenli taramamak Düzenli olarak taranmayan saçlarda kepek sorununun ortaya çıkması kolaylaşır. Bunun içinde günde en az iki kez saçların taranması gerekir.

2. Maya Mayaya karşı duyarlı kişilerin saçlarının kepeklenme ihtimali yüksektir. Mayanın neden olduğu alerjik reaksiyonlar özellikle kış aylarında soğuk havanın da deri dökülmesi şeklindedir. Soğuk havanın etkisinin de eklenmesiyle birlikte kepeklenme şiddetlenebilir. Yazın daha az gözükmesinin sebebi güneş ışınlarının mayanın neden olduğu alerjik reaksiyonlara karşı vücudu koruma özelliğidir. 3. Kuru bir cilde sahip olmak Kuru bir cilde sahip kişilerin cildinde pul pul dökülmelere sıkça rastlanır. Cilt tipine uygun nemlendirici takviyeleri ile kuruluğun önüne geçmek ve kepek oluşumunu biraz olsun önlemek mümkündür. Kuru bir cilde sahip olan kişilerin hemen hemen hepsine kepek sorunu görünür genellemesi yanlıştır. 4. Bazı hastalıklar Parkinson hastalığı, nörolojik sorunlar ve seboreik dermatit gibi hastalıklar kepeklenmeye neden olabilir. Özellikle seboreik dermatit hastalarında kepeklenme rahatsız edici boyuttadır. Bu hastalıkta sadece kafa derisinde değil, kaş, kulak arkadası, göğüs ve burun bölgesinde de deri lapa lapa beyaz bir şekilde dökülür ya da sarı pullarla kaplanır ve sorunlu bölge kızarır. Cildin görünümü yağlıdır. Ek olarak kalp sorunları ve bağışıklık sisteminin zayıflığı da kepeğe neden olan faktörler arasındadır.

5. Düzenli yıkamamak Saçların uzun süre yıkanmamasıyla birlikte kafa derisinde yağlar birikmeye başlar. Biriken bu yağlar çeşitli saç problemlerine neden olabilir. Bu nedenler saçlar, belirli aralıklarla düzenli bir şekilde yıkanmalıdır. 6. Bazı cilt problemleri Egzama, psoriasis gibi cilt bozuklukları kepeklenmeye neden olabilir. 7. Saça kullanılan ürünler Şampuan, saç kremi, sprey ve jöle gibi ürünler kepek sorununa neden olabilir. Özellikle saçları şekillendirmek için kullanılan ürünlerin saçta kalması saç derisi için çok zararlıdır. Bu tür ürünler kepeğin haricinde farklı yan etkiler de göstererek çeşitli saç problemlerini ortaya çıkarabilirler. 8. Malassezia Malassezia, çoğu insanın kafa derisinde yer alan bir mantar çeşididir. Genellikle bir sorun teşkil atmaz ancak bazı durumlarda kafa derisinde kontrolsüzce büyüme başlar. Bu durumda kafa derisi tahriş olur ve cilt hücreleri artar. Cilt hücrelerinin artmasıyla birlikte saçta pul pul bir görünüm oluşur. 9. Diyet Çinko ve B vitamini eksikliği kepeklenmeye neden olabilir. Bunu engellemenin yolu da vitamin ve mineral açısından zengin besinlerin tüketilmesinden geçiyor.

10. Stres İnsan vücudunu birçok alanda etkileyen stres özellikle çoğu cilt probleminin de arkasındaki ana etkendir. Stres ciltte kızarma, egzama, deri dökülmesi ve sedef gibi hastalıkların başlıca kaynaklarındandır. 11. HIV Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar neticesinde HIV virüsüne sahip olan kişilerin büyük bir çoğunluğunun saçlarında kepeklenmeler ortaya çıktığı ortaya çıkarılmıştır. Kepek Belirtileri Nelerdir? Oldukça açık ve kişiden kişiye değişkenlik göstermeyen kepeklenme belirtileri şu şekildedir: Saç ve omuz bölgesinde ölü deri döküntüleri

Kafa derisinde kaşıntı

Pullu bir görünüm

Yağlı saç Kepek Nasıl Geçer? Kimi zaman oldukça can sıkıcı olabilen kepeklenme sorununun tedavisi bazen zorlayıcı olabilir. Tedavi yöntemleri genelde kepeklenme sorunun şiddetlenmesini engellemek üzerinedir. 2 haftayı aşkın süren saçta kepek ve kaşıntı sorununa karşı bir cilt uzmanına başvurulması gerekir. Doktor öncelikle sorunun altında yatan nedeni araştırır. Yapılan tetkiklerle beraber koyulan tanının ardından tedavi yöntemi belirlenir. 1. Şampuan Doktorlar ilk aşamada genellikle kepek şampuanlarını önerirler. Piyasada kepeklenmeyi önlen pek çok şampuan çeşidi bulunuyor. Bütçenize ve doktorunuzun önerisine göre uygun olanı seçip, kullanabilirsiniz. Bu şampuanların ortak özelliği içeriklerinde çinko bulunmasıdır. Saç derisinin düzelmesini sağlayan etken de budur.