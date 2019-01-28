KADIN

Kepekten kurtulmanın 7 doğal yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
BAKIM HABERLERİ  | 28.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

Kepek, her yaşta ortaya çıkabilir, ancak 20 ve 30'lu yaşlarda bu sorunla daha çok karşı karşıya kalınabilir. Böyle rahatsız edici bir durum genellikle kuru bir saç derisine, saç dökülmesine ve kendinize olan güveninize olumsuz yönde etki edebilir. Kepeklerden kurtulmak için bazı etkili 7 doğal yol bulduk.

Kepekten kurtulmanın 7 doğal yolu

ÇAY AĞACI YAĞI

Şampuanınızda % 5 oranında çay ağacı yağı bulunması bile saç derinizin durumunu belirgin şekilde iyileştirebilir. Kepek söz konusu olduğunda, çay ağacı yağı, bir antibakteriyel ve antifungal özelliği sayesinde anında etki sağladığı için cankurtaran olabilir.

1

NASIL KULLANILIR: Şampuanınıza 8-10 damla çay kaşığı çay ağacı yağı ekleyin. Saçınızı normalde nasıl yıkıyorsanız öyle yıkayın. Ancak çay ağacı yağını emmesi için biraz bekleyin. Ardından iyice durulayın. Bunun yerine badem veya hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Filtrelenmemiş ve tamamen organik elma sirkesinin antifungal özellikleri, kepeğe neden olan kaşıntılı ve kuru cildi tedavi etmek için kullanılabilir. Elma sirkesinde bulunan asit içeriği kafa derisinin pH'sini değiştirir.

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NASIL KULLANILIR? Elma sirkesini su ile eşit oranda karıştırın. Saçınızı yıkadıktan sonra karışımı ıslakken uygulayın. Karışım kafa derisine masaj yapılmalı ve durulamadan önce 15 dakika bekletilmelidir.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Hindistancevizi yağı genellikle bazı insanlar tarafından “saçlar için bir lütuf” olarak adlandırılır, çünkü onunla tedavi edilemeyecek tek bir sorun yoktur. Hindistan cevizi yağı, kepeklenmeyi tedavi etmeye yardımcı olan antifungal özelliklere sahiptir. Ayrıca, laurik, kaprilik ve kaprik asit içerir, böylece zarar görmüş saçı besler.

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NASIL KULLANILIR? Bir kasede kayda değer miktarda hindistancevizi yağı (saçınızın uzunluğuna göre) ısıtın. Yağı saç derinize ve saçınıza 5 dakika ovalayın. Bir gece bekletin. Sabah her zamanki şampuanınızla yıkayın.

HAM BAL

Bal, ham haliyle kullanıldığı zaman birçok şaşırtıcı yarar sağlar. Doğal bir nemlendiricidir. Bunun dışında saçı A, B, C, D, E ve B kompleksi gibi çeşitli vitaminlerle besler. Bununla birlikte kalsiyum, magnezyum, potasyum vb. Gibi birkaç temel mineral sağlar. Ham bal, kepek ve egzamaya karşı çok etkilidir.

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NASIL KULLANILIR? Saçınızı ıslatın. Balı sulandırın. (% 90 bal ve% 10 su) Saç derinize 3-5 dakika uygulayın ve birkaç saat bekleyin. Su ile durulayın.

KARBONAT

Karbonatın enfeksiyonlara karşı faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Karbonat, mükemmel bir peeling ürünü olarak da görev yapar, bu nedenle kafa derisine uygulamak ölü cilt hücrelerini temizleyecektir. Ayrıca pH'ı dengelemeye yardımcı olur.

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NASIL KULLANILIR? Normal şampuanınıza karbonat ekleyin ve normalde nasıl kullanıyorsanız öyle kullanın. Ayrıca elma sirkesi ve kabartma tozu kombinasyonunu birlikte kullanabilirsiniz. Sadece bir karışım hazırlayın, saç derinize uygulayın ve durulayın. Karbonat doğrudan cilt üzerinde kullanılmamalıdır - daima dolaylı olarak kullanın.

NEEM YAPRAĞI ÖZLERİ

Neem ağacı, yüzlerce yıldır Hindistan'da antibakteriyel, antifungal ve doğal temizleyici olarak kullanılır. Hintli kadınların güzellik sırrı olarak bilinen Neem ağacı hastalığa neden olan her türlü organizma ve deri mantarıyla savaştığı iddia edilir.

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NASIL KULLANILIR? Birkaç neem yaprağını suda biraz kaynatın. Saç derinize parmaklarınızla yavaşça masaj yaparken saçınızı elde ettiğiniz özle yıkayın. Saç derinize tahriş olabileceği için kafa derinizde konsantre neem özü kullanmayın. Konsantre neem yağı kafa deriniz için çok güçlü olabilir. Saç derinize uygulamadan önce Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı veya jojoba yağı gibi diğer yağlarla karıştırmayı deneyin.

LİMON

Limon, kepek için en iyi bilinen, en yaygın ve en erişilebilir tedavidir. Saç derisinin pH'sını dengeler ve süreçte kaşıntıyı iyileştirir. Limon ayrıca kafa derisindeki kepeğe neden olan mayayı azaltır.

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NASIL KULLANILIR? Saç derisine limon suyu uygulayın. 35-40 dakika bekletin. Su ile durulayın. Limon-bal, limon-su kombinasyonunu da kullanabilirsiniz.

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