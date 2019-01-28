Kepekten kurtulmanın 7 doğal yolu

ÇAY AĞACI YAĞI Şampuanınızda % 5 oranında çay ağacı yağı bulunması bile saç derinizin durumunu belirgin şekilde iyileştirebilir. Kepek söz konusu olduğunda, çay ağacı yağı, bir antibakteriyel ve antifungal özelliği sayesinde anında etki sağladığı için cankurtaran olabilir. NASIL KULLANILIR: Şampuanınıza 8-10 damla çay kaşığı çay ağacı yağı ekleyin. Saçınızı normalde nasıl yıkıyorsanız öyle yıkayın. Ancak çay ağacı yağını emmesi için biraz bekleyin. Ardından iyice durulayın. Bunun yerine badem veya hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. ELMA SİRKESİ Filtrelenmemiş ve tamamen organik elma sirkesinin antifungal özellikleri, kepeğe neden olan kaşıntılı ve kuru cildi tedavi etmek için kullanılabilir. Elma sirkesinde bulunan asit içeriği kafa derisinin pH'sini değiştirir. NASIL KULLANILIR? Elma sirkesini su ile eşit oranda karıştırın. Saçınızı yıkadıktan sonra karışımı ıslakken uygulayın. Karışım kafa derisine masaj yapılmalı ve durulamadan önce 15 dakika bekletilmelidir. HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Hindistancevizi yağı genellikle bazı insanlar tarafından “saçlar için bir lütuf” olarak adlandırılır, çünkü onunla tedavi edilemeyecek tek bir sorun yoktur. Hindistan cevizi yağı, kepeklenmeyi tedavi etmeye yardımcı olan antifungal özelliklere sahiptir. Ayrıca, laurik, kaprilik ve kaprik asit içerir, böylece zarar görmüş saçı besler. NASIL KULLANILIR? Bir kasede kayda değer miktarda hindistancevizi yağı (saçınızın uzunluğuna göre) ısıtın. Yağı saç derinize ve saçınıza 5 dakika ovalayın. Bir gece bekletin. Sabah her zamanki şampuanınızla yıkayın. HAM BAL Bal, ham haliyle kullanıldığı zaman birçok şaşırtıcı yarar sağlar. Doğal bir nemlendiricidir. Bunun dışında saçı A, B, C, D, E ve B kompleksi gibi çeşitli vitaminlerle besler. Bununla birlikte kalsiyum, magnezyum, potasyum vb. Gibi birkaç temel mineral sağlar. Ham bal, kepek ve egzamaya karşı çok etkilidir. NASIL KULLANILIR? Saçınızı ıslatın. Balı sulandırın. (% 90 bal ve% 10 su) Saç derinize 3-5 dakika uygulayın ve birkaç saat bekleyin. Su ile durulayın.