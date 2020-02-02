HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi

Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 19:06 | Son Güncelleme

Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, daha önce Türkmenlerin de tepki gösterdiği "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi.

Irak Parlamentosu Eğitim Komisyonu Üyesi Hatice Türkmen, yaptığı açıklamada, Kerkük Eğitim Müdürlüğünce yapılan 2 bin 841 atamanın iptal edildiğini söyledi.

Bakanlığın bu kararında Kerkük milletvekillerinin önemli rolü bulunduğuna dikkati çeken Türkmen, iki haftadan beri Bağdat'ta yanlış atama adımından geri dönülmesi için büyük çaba harcandığını vurguladı.

Türkmen, atamaların yeniden yapılacağının altını çizerek, bakanlığın yeni atamalara yeni kriterler getirerek yolsuzluk, torpil ve adaletsizliğin önüne geçileceğine inandıklarını dile getirdi.

- 12 Ocak'ta 2 binden fazla memurun ataması yapılmıştı

Kerkük Eğitim Müdürlüğü, 12 Ocak'ta aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 2 bin 841 memurun atamasının gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü önünde 15 Ocak'ta bir araya gelen üniversite mezunu yüzlerce Türkmen genç, yıllardır işsiz olduklarını belirterek, son atamalarda Türkmenlerin göz ardı edildiğini belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklarSağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak Parlamentosu Eğitim Komisyonu Üyesi Hatice Türkmen Kerkük Kerkük Eğitim Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Balkondan dükkanın tentesine düştü

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu

Bakanlık'tan okullara 'koronavirüs' notu!

Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar için oluşturulan karantina odaları görüntülendi

Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar

İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.