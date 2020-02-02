Kerkük'te "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, daha önce Türkmenlerin de tepki gösterdiği "adaletsiz ve etnik kimliğe dayalı" atamalar iptal edildi.

Irak Parlamentosu Eğitim Komisyonu Üyesi Hatice Türkmen, yaptığı açıklamada, Kerkük Eğitim Müdürlüğünce yapılan 2 bin 841 atamanın iptal edildiğini söyledi.

Bakanlığın bu kararında Kerkük milletvekillerinin önemli rolü bulunduğuna dikkati çeken Türkmen, iki haftadan beri Bağdat'ta yanlış atama adımından geri dönülmesi için büyük çaba harcandığını vurguladı.

Türkmen, atamaların yeniden yapılacağının altını çizerek, bakanlığın yeni atamalara yeni kriterler getirerek yolsuzluk, torpil ve adaletsizliğin önüne geçileceğine inandıklarını dile getirdi.

- 12 Ocak'ta 2 binden fazla memurun ataması yapılmıştı

Kerkük Eğitim Müdürlüğü, 12 Ocak'ta aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 2 bin 841 memurun atamasının gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü önünde 15 Ocak'ta bir araya gelen üniversite mezunu yüzlerce Türkmen genç, yıllardır işsiz olduklarını belirterek, son atamalarda Türkmenlerin göz ardı edildiğini belirtmişti.

