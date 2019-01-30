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Kerkük’te IKBY bayrağı gerilimi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:48 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binalarına ve caddelerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının asılması krize neden oldu.Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi KYB’nin Kerkük’teki binalarına ve sokaklara IKBY bayraklarını asmasının ardından silah seslerinin üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Irak’ın Kerkük kentinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binalarına ve caddelerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının asılması krize neden oldu.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi KYB’nin Kerkük’teki binalarına ve sokaklara IKBY bayraklarını asmasının ardından silah seslerinin üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. KYB’nin binaları üzerine yeniden IKYB bayrağının asılmasını kutlayan yüzlerce Kürt genci bazı bölgelerde sokaklarda tezahürat yaparak havaya kurşun sıktı.
Irak güvenlik güçlerinin kışkırtıcı eylemlerde bulunan ve IKBY bayraklarını sallayan grupları dağıttığı ve kent merkezindeki Rahimava, Şorca ve Kale’de asılan bayrakları indirdiği belirtildi. KYB’nin yaptığı açıklamada, IKBY bayrağı asılmasında yasal bir engel olmadığı ileri sürülerek KYB Başkanı Celal Talabani’nin ölümünün ardından binaların üzerinden indirilen Irak ve IKBY bayraklarının yeniden asıldığı belirtildi.
Eylül 2017’de IKBY’nın eski Başkanı Mesut Barzani’nin gerçekleştirdiği tartışmalı referandumun ardından Irak ordusu, başta Kerkük olmak üzere Erbil ile Bağdat arasındaki bütün tartışmalı bölgeleri kontrol altına almıştı. Söz konusu bölgelerde IKBY bayrakları yasaklanmıştı.

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