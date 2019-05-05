Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde ilk teravih namazı kılındı.

Kentteki camilere akın eden Kerküklüler, memlekete huzur ve istikrarın gelmesi için Türkçe, Arapça ve Kürtçe dualar etti.

Kerkük'ün Bağdat Yolu semtindeki Büyük Nur Camisi İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''En çok memleketimize huzur ve güvenin gelmesini istiyoruz.'' dedi.

Irak'ın huzura ve güvene ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hurşit, kardeşliğin daha da pekiştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Camileri dolduran Müslümanlar başta Kerkük olmak üzere Irak'ın her türlü terör ve şiddet olayından korunması için hep birlikte dua etti.

