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Keşan'da vatandaşlara 2 ton keşkek ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Yenimuhacir beldesinde 4. Keşkek Festivali kapsamında vatandaşlara 2 ton keşkek dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde, 4. Keşkek Festivali kapsamında kadınlar tarafından imece usulüyle yapılan 2 ton keşkek vatandaşlara ikram edildi.

Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği (YENKÜLDER) tarafından düzenlenen festivalde, kadınlar evlerindeki kazanları belde meydanına getirdi.

Su, buğday, tuz, ve yirmi kuzunun eti keşkek yapımı için 2 saat boyunca büyük tahta kaşıklarla kırk ayrı kazanda karıştırıldı, beldede yaşayan hemen hemen her vatandaş festival hazırlıklarında görev aldı.

Yaklaşık 2 ton keşkek, ayran eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, festivalin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Festivalin gelenekselleştiğini belirten Aksal, "Özellikle burada kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinde başladılar keşkeği yapmaya. Bu sıcakta ateşin karşısında saatlerdir keşkeği pişiriyorlar. İnşallah festivalin büyüyerek, gelişerek devam etmesini diliyorum. Bölgemize daha fazla katkı sunmasını diliyorum." diye konuştu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da festivalin paylaşmayı ve kardeşliği simgeleyen bir gelenek olduğunu ifade etti.

Bu günün aynı zamanda 1 Eylül Barış Günü olduğunu hatırlatan Helvacıoğlu, "Barış Günü'nde bugün birlikteyiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ifadesi ile örtüşmekte ve bugün Yenimuhacir'de bu festivalin anlamı bir kat daha artmıştır. Festivalin bölgeye kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda birçok getirisi var." dedi.

Konuşmaların ardından yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
2 ton Keşan keşkek

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