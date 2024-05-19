HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Keserle saldırdı, ortalık karıştı! Tekme tokat dayak kamerada

Keserle saldırdı, ortalık karıştı! Tekme tokat dayak kamerada

19.05.2024 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu sahilinde seyyar satıcılık yapan aileden bir kişi, tezgâhını kaldırmak isteyen sivil zabıta ekiplerine keserle saldırdı. Çıkan kavgada, bazı zabıta memurları, yere düşen seyyar satıcıyı darbetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Keserle saldırdı, ortalık karıştı! Tekme tokat dayak kamerada

Tepki çeken olay, dün öğlen saatlerinde Zeytinburnu sahilinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sivil zabıta ekibi ile seyyar satıcı arasında yaşandı.

_55769

İddiaya göre, İBB’ye bağlı sivil zabıta ekipleri, sahilde seyyar satıcılık yapan ailenin tezgâhlarını kaldırmak istedi. Sivil zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcılardan bir kişi, eline aldığı keserle ekiplerin üzerine yürüdü.

_55769 (1)

Zabıta ekipleri, kendilerine keserle saldıran kişiyi yere yatırıldı. Bazı zabıta memurları ise yerdeki seyyar satıcıyı darbetti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

_55769 (2)

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çoban tarafından tesadüfen bulundu! Ziyaretçi akınına uğruyorÇoban tarafından tesadüfen bulundu! Ziyaretçi akınına uğruyor
AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan depremAFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem
Park kavgasına ezanla müdahale! O anlar kameradaPark kavgasına ezanla müdahale! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Zabıta Zeytinburnu keser
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarı

Bakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarı

Türkiye'nin konuştuğu özel hastanede skandal iddia

Türkiye'nin konuştuğu özel hastanede skandal iddia

Edirne'de rehine operasyonu! 3 Pakistanlı 'ayda 180 bin lira kazanacaksın' diyerek bir Hindistanlıyı kaçırdı

Edirne'de rehine operasyonu! 3 Pakistanlı 'ayda 180 bin lira kazanacaksın' diyerek bir Hindistanlıyı kaçırdı

Park kavgasına ezanla müdahale! O anlar kamerada

Park kavgasına ezanla müdahale! O anlar kamerada

Önce otomobille çarptılar, sonra silahla vurdular!

Önce otomobille çarptılar, sonra silahla vurdular!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.