Keserle saldırdı, ortalık karıştı! Tekme tokat dayak kamerada

Tepki çeken olay, dün öğlen saatlerinde Zeytinburnu sahilinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sivil zabıta ekibi ile seyyar satıcı arasında yaşandı.

İddiaya göre, İBB’ye bağlı sivil zabıta ekipleri, sahilde seyyar satıcılık yapan ailenin tezgâhlarını kaldırmak istedi. Sivil zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcılardan bir kişi, eline aldığı keserle ekiplerin üzerine yürüdü.

Zabıta ekipleri, kendilerine keserle saldıran kişiyi yere yatırıldı. Bazı zabıta memurları ise yerdeki seyyar satıcıyı darbetti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





