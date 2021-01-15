HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiği tespit edildi

Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiği tespit edildi

15.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiği tespit edildi

Gök bilimciler, J0313-1806 ismi verilen kuasarın merkezindeki kara deliğin şimdiye kadar keşfedilen "en yaşlı kara delik" olduğunu saptadı.

CNN'de yer alan habere göre, Amerikan Astronomi Topluluğu'nun 237. toplantısında gök bilimcilerin yeni keşfi ele alındı.

Sonuçları "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlanan çalışmada Arizona Üniversitesinden araştırmacılar çok parlak kuasarın tam ortasındaki kara deliğin ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiğini tespit etti. Araştırmacılar, bunun da kuasarın, evren daha 670 milyon yaşındayken var olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Bilim adamları, J0313-1806 ismi verilen kuasarın merkezinde Güneş'in kütlesinin 1,6 milyar katı büyüklüğünde bir kara deliğin bulunduğunu kaydetti.

Gök bilimciler, bunun şimdiye kadar keşfedilen "en yaşlı kara delik" olduğuna işaret etti.

Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu dahil evrendeki tüm galaksilerin merkezinde bir kara delik bulunuyor. Bu kara deliklerden süper sıcak gazlarla çevrili olanlarına "kuasar" adı veriliyor. Yeni keşfedilen kuasarın olağanüstü parlaklığı, merkezindeki kara deliği çevreleyen gazın son derece güçlü bir biçimde ısınması sonucu ortaya çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldıAliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Hollanda hükümeti istifa etti!

Hollanda hükümeti istifa etti!

Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı

Aliyev, Dağlık Karabağ’da havalimanı temel atma törenine katıldı

Pedofil adamın elinden iki çocuğu kurtaran kahraman tamirci hapis cezasına çarptırıldı

Pedofil adamın elinden iki çocuğu kurtaran kahraman tamirci hapis cezasına çarptırıldı

Eski Çekya lideri, kapalı bir restoranda yemek yerken yakalandı!

Eski Çekya lideri, kapalı bir restoranda yemek yerken yakalandı!

Norveç'te 'risk' uyarısı: Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.