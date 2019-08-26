Kesim makinesi işçiyi sırtından yaraladı

Bursa’nın İnegöl ilçesine mobilya sanayinde çalışan bir işçi, kesim yaparken sırada makinedeki bıçaklardan birinin sırtına değmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi’ndeki mobilya sanayinde bulunan bir firmada CNC tezgahında çalışan Zafer Ö. (27), kesim yaptığı sırada makinedeki bıçaklardan biri sırtına değdi. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Zafer Ö. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

