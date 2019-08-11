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Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

HALUK LEVENT'TEN KAÇAN KURBANLIK PAYLAŞIMI Sanatçı Haluk Levent, Antalya'da kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayla ilgili sosyal medya hesabından, 'Kesimden kaçanları biz alıyoruz.

Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahile kaçtı (2)

HALUK LEVENT'TEN KAÇAN KURBANLIK PAYLAŞIMI
Sanatçı Haluk Levent, Antalya'da kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayla ilgili sosyal medya hesabından, 'Kesimden kaçanları biz alıyoruz. Görenler ihbar etsin Ferdinand'ın yanına alalım' notuyla paylaşımda bulundu.
Haluk Levent geçen yıl Rize'nin İyidere ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğayı satın almıştı. 'Ferdinand' adını verilen boğa, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirilmişti. Diğer yandan en son Konyaaltı sahilinde görülen kayıp boğanın arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
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