'Keşke daha önce bilseydim' diyeceğiniz güzellik ipuçları

Her kadının bilmesi gereken 13 sır!

Daha önce bilmediğiniz güzellik reçeteleri

1 / 13 GÜZEL SAÇLAR İÇİN Eğer yağlı saçlarınız varsa, basit yemek tuzu veya daha da iyisi, deniz tuzu ihtiyacınız olan şeydir. Şampuanınıza 2-3 çorba kaşığı ekleyin. Saç köklerinizin uzun süre temiz kaldığını ve saçlarınızın uzun süre temiz kaldığını göreceksiniz.

2 / 13 KALIN KAŞ VE KİRPİKLER İÇİN Eski maskara şişenizi atmayın yıkayın. İçine 1/4 oranında hint yağı, aloe vera ve ve 1/2 oranında E vitamini koyun, karıştırın. Yatmadan önce bir ay boyunca her gece uygulayın. Kirpiklerinizin çoğaldığını ve güçlendiğini göreceksiniz.

3 / 13 GÖZ ALTINDAKİ KOYU HALKALAR İÇİN İçtiğiniz kahvenin telvesini hindistancevizi yağı ile karıştırın. 15 dakika boyunca gözünüzün altındaki deriye uygulayın. Bu maskeyi haftada 3-4 kez uygulayın.

4 / 13 SAĞLIKLI BİR VÜCUT İÇİN 2 yemek kaşığı zencefil, 5 yemek kaşığı kozmetik kil ve 10 yemek kaşığı ılık syuu karıştırın. Karışımı sorunlu bölgelere (karın, yanlar, kalçalar, kollar) uygulayın ve plastik sargıyla sarın. Bir saat boyunca hepsini böyle bırakın, sargıyı açın ve sıcak bir duş alın. Bunu haftada bir kez yapın.

5 / 13 PÜRÜZSÜZ BACAKLAR İÇİN Bir bardak suya biraz limon suyu, 2 bardak şeker ekleyin. Kısık ateşte karışımı ısıtın ve soğumaya bırakın. Karışımı bacaklarınıza uygulayın. Ardından macunu keskin bir şekilde çıkarın.

6 / 13 GÜZEL VE GÜÇLÜ TIRNAKLAR İÇİN Birkaç damla lavanta yağı, hindistancevizi yağı ve balı karıştırın. Ve tırnaklarınıza uygulayın. Daha kullanışlı hale getirmek için kullanılmış bir oje şişesi içine dökebilirsiniz.

7 / 13 SİYAH NOKTALAR İÇİN Burun ya da çenenizdeki siyah noktalardan sıkıldıysanız, basit bir maske yapın: 1 çay kaşığı ılık su, 1 yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın. Bu karışıma pamuklu bir ped veya bir bez parçasını batırın. Sounlu bölgeye 10-15 dakika uygulayın.

8 / 13 KOYU KOLTUK ALTLARINDAN KURTULMAK İÇİN Çiğ patateslerle koltuk altınıza kompres yapın. Yarım saat bekletin.

9 / 13 GÜNEŞ YANIĞI İÇİN Bir kabartma tozu çözeltisi cildi sakinleştirmeye ve güneş yanığından kaynaklanan kızarıklıktan kurtulmaya yardımcı olur. Biraz su ile kabartma tozunu karıştırın ağrılı alanda 10-15 dakika bekletin.

10 / 13 TOPUK ÇATLAKLARI İÇİN 2 bardak ılık su alın, 1/2 bardak kabartma tozu ve 1 bardak sirke ekleyin. Bu karışımda ayaklarınızı 15-20 dakika bekletin sonra bir havluyla kurulayın ardından krem uygulayın.

11 / 13 TEMİZ BİR CİLT İÇİN Ilık suda çözünmüş 2 çorba kaşığı aktif kömür ve 1.5 yemek kaşığı jelatini karıştırın. Mikrodalgada ısıtın. Yüzünüze 30 dakika boyunca uygulayın, sonra maskeyi çıkarın.

12 / 13 BÜTÜN GÜN BOYUNCA TAZE BİR YÜZ İÇİN Günün sonunda yüzünüzün taze görünmesini istiyorsanız, ferahlatıcı bir yüz spreyi kullanın. Biraz su ile birlikte aloe jeli karıştırın. Karışımı bir sprey şişesine dökün ve nereye giderseniz gidin yanınızda taşıyın. İhtiyaç anında yüzünüzüne sıkın.