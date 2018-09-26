KADIN

'Keşke daha önce bilseydim' diyeceğiniz güzellik ipuçları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 26.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

Çoğu kadının güzel ve genç görünmek için kullandığı birçok güzellik ürünü bulunuyor. Ancak biz sizin için hem muhteşem görünebileceğiniz, hem zaman kazanabileceğiniz hem de fazla paralar harcatmayacak bazı sırlar topladık. Bazılarını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Sonuna kadar okuyun...

Her kadının bilmesi gereken 13 sır!

Daha önce bilmediğiniz güzellik reçeteleri

1 / 13

GÜZEL SAÇLAR İÇİN

GÜZEL SAÇLAR İÇİN
Eğer yağlı saçlarınız varsa, basit yemek tuzu veya daha da iyisi, deniz tuzu ihtiyacınız olan şeydir. Şampuanınıza 2-3 çorba kaşığı ekleyin. Saç köklerinizin uzun süre temiz kaldığını ve saçlarınızın uzun süre temiz kaldığını göreceksiniz.
2 / 13

KALIN KAŞ VE KİRPİKLER İÇİN

KALIN KAŞ VE KİRPİKLER İÇİN
Eski maskara şişenizi atmayın yıkayın. İçine 1/4 oranında hint yağı, aloe vera ve ve 1/2 oranında E vitamini koyun, karıştırın. Yatmadan önce bir ay boyunca her gece uygulayın. Kirpiklerinizin çoğaldığını ve güçlendiğini göreceksiniz.
3 / 13

GÖZ ALTINDAKİ KOYU HALKALAR İÇİN

GÖZ ALTINDAKİ KOYU HALKALAR İÇİN
İçtiğiniz kahvenin telvesini hindistancevizi yağı ile karıştırın. 15 dakika boyunca gözünüzün altındaki deriye uygulayın. Bu maskeyi haftada 3-4 kez uygulayın.
4 / 13

SAĞLIKLI BİR VÜCUT İÇİN

SAĞLIKLI BİR VÜCUT İÇİN
2 yemek kaşığı zencefil, 5 yemek kaşığı kozmetik kil ve 10 yemek kaşığı ılık syuu karıştırın. Karışımı sorunlu bölgelere (karın, yanlar, kalçalar, kollar) uygulayın ve plastik sargıyla sarın. Bir saat boyunca hepsini böyle bırakın, sargıyı açın ve sıcak bir duş alın. Bunu haftada bir kez yapın.
5 / 13

PÜRÜZSÜZ BACAKLAR İÇİN

PÜRÜZSÜZ BACAKLAR İÇİN
Bir bardak suya biraz limon suyu, 2 bardak şeker ekleyin. Kısık ateşte karışımı ısıtın ve soğumaya bırakın. Karışımı bacaklarınıza uygulayın. Ardından macunu keskin bir şekilde çıkarın.
6 / 13

GÜZEL VE GÜÇLÜ TIRNAKLAR İÇİN

GÜZEL VE GÜÇLÜ TIRNAKLAR İÇİN
Birkaç damla lavanta yağı, hindistancevizi yağı ve balı karıştırın. Ve tırnaklarınıza uygulayın. Daha kullanışlı hale getirmek için kullanılmış bir oje şişesi içine dökebilirsiniz.
7 / 13

SİYAH NOKTALAR İÇİN

SİYAH NOKTALAR İÇİN
Burun ya da çenenizdeki siyah noktalardan sıkıldıysanız, basit bir maske yapın: 1 çay kaşığı ılık su, 1 yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın. Bu karışıma pamuklu bir ped veya bir bez parçasını batırın. Sounlu bölgeye 10-15 dakika uygulayın.
8 / 13

KOYU KOLTUK ALTLARINDAN KURTULMAK İÇİN

KOYU KOLTUK ALTLARINDAN KURTULMAK İÇİN
Çiğ patateslerle koltuk altınıza kompres yapın. Yarım saat bekletin.
9 / 13

GÜNEŞ YANIĞI İÇİN

GÜNEŞ YANIĞI İÇİN
Bir kabartma tozu çözeltisi cildi sakinleştirmeye ve güneş yanığından kaynaklanan kızarıklıktan kurtulmaya yardımcı olur. Biraz su ile kabartma tozunu karıştırın ağrılı alanda 10-15 dakika bekletin.
10 / 13

TOPUK ÇATLAKLARI İÇİN

TOPUK ÇATLAKLARI İÇİN
2 bardak ılık su alın, 1/2 bardak kabartma tozu ve 1 bardak sirke ekleyin. Bu karışımda ayaklarınızı 15-20 dakika bekletin sonra bir havluyla kurulayın ardından krem uygulayın.
11 / 13

TEMİZ BİR CİLT İÇİN

TEMİZ BİR CİLT İÇİN
Ilık suda çözünmüş 2 çorba kaşığı aktif kömür ve 1.5 yemek kaşığı jelatini karıştırın. Mikrodalgada ısıtın. Yüzünüze 30 dakika boyunca uygulayın, sonra maskeyi çıkarın.
12 / 13

BÜTÜN GÜN BOYUNCA TAZE BİR YÜZ İÇİN

BÜTÜN GÜN BOYUNCA TAZE BİR YÜZ İÇİN
Günün sonunda yüzünüzün taze görünmesini istiyorsanız, ferahlatıcı bir yüz spreyi kullanın. Biraz su ile birlikte aloe jeli karıştırın. Karışımı bir sprey şişesine dökün ve nereye giderseniz gidin yanınızda taşıyın. İhtiyaç anında yüzünüzüne sıkın.
13 / 13

GÖĞÜSLERİ SIKILAŞTIRMAK İÇİN

GÖĞÜSLERİ SIKILAŞTIRMAK İÇİN
Göğüslerinizin şeklini korumak istiyorsanız, yatmadan önce her gece vazelin sürün. İki hafta sonra cildinizin daha elastik, daha nemli ve daha sıkı olduğunu farkedeceksiniz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı güzellik püf noktaları saç bakımı kirpik bakımı yüz bakımı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Beren Saat eridi! Hasta ve bitkin

Beren Saat eridi! Hasta ve bitkin

Sosyal medya bu elbiseyi konuşuyor! İzlediğinizde siz de hak vereceksiniz

Sosyal medya bu elbiseyi konuşuyor! İzlediğinizde siz de hak vereceksiniz

Bu önerilerle meme kanserine ‘dur’ diyebilirsiniz…

Bu önerilerle meme kanserine ‘dur’ diyebilirsiniz…

Tırnak batmasını önlemek için 7 altın kural

Tırnak batmasını önlemek için 7 altın kural

Üzerinde bunlar yazıyorsa almayın!

Üzerinde bunlar yazıyorsa almayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dudak çatlaması neden olur? Sağlıklı dudaklara bitkisel yollar ile sahip olun!

Dudak çatlaması neden olur? Sağlıklı dudaklara bitkisel yollar ile sahip olun!

Hem bütçe dostu hem ev yapımı: İki kolay dudak peelingi

Hem bütçe dostu hem ev yapımı: İki kolay dudak peelingi

Güzellik endüstrisini ele geçiren yeni kaş trendi 'aslan yelesi''

Güzellik endüstrisini ele geçiren yeni kaş trendi 'aslan yelesi''

Kaşlarınız güzelliğinizi gölgede mi bırakıyor?

Kaşlarınız güzelliğinizi gölgede mi bırakıyor?

Hem ekonomik hem besleyici: Ev yapımı duş jeli tarifi

Hem ekonomik hem besleyici: Ev yapımı duş jeli tarifi

İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar! Bu kez de tırnaklardan süt fışkırttılar

İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar! Bu kez de tırnaklardan süt fışkırttılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.